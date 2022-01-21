«Вашингтон» уступил «Бостону» в матче НХЛ, несмотря на шайбу Кузнецова с паса Овечкина

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«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Бостоне и завершилась в пользу хозяев — 4:3.

В составе «Брюинз» дубль оформил Давид Пастрняк, а также по разу отличились Патрис Бержерон и Чарли Макэвой, который забросил победную шайбу за 44 секунды до финальной сирены.

У гостей голами отметились Евгений Кузнецов, Ларс Эллер и Никлас Бекстрём. Причём в эпизоде с результативным броском Кузнецова ему ассистировал другой россиянин — Александр Овечкин.

«Кэпиталз» занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Бостон» же находится на восьмой строчке на Востоке.

Ранее сообщалось, что две передачи Артемия Панарина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Торонто Мэйпл Лифс» в НХЛ.

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