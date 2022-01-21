Овечкин сократил отставание от Халла до 15 очков за карьеру в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от Бретта Халла до 15 очков за карьеру в Национальной хоккейной лиге.

В матче регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз» (3:4) Александр отдал голевой пас соотечественнику Евгению Кузнецову. Теперь на счету 36-летнего хоккеиста — 1376 очков (757 голов + 619 результативных передач) в 1238 матчах за карьеру в НХЛ.

По очкам Овечкин занимает 24-е место в истории НХЛ. На 23-м находится Бретт Халл с 1391 очком.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на третье место по голевым передачам среди россиян в истории НХЛ .