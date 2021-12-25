Нервы Туктамышевой, волшебство Валиевой, пересмотр результатов: о чём говорили после короткой программы фигуристок на ЧР

Камила Валиева, несмотря на уверенную победу в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге, достаточно скромно оценила свой прокат. Зато известный тренер Татьяна Тарасова восхитилась им и назвала 15-летнюю спортсменку волшебной фигуристкой. В свою очередь, Елизавета Туктамышева объяснила неожиданный срыв тройного акселя волнением. А занявшая второе место после пересмотра результатов Анна Щербакова призналась, что старается не думать от отборе на Олимпийские игры.

«Валиева каталась просто божественно»

Камила Валиева подтвердила звание главного фаворита национального первенства, получив в короткой программе рекордные 90,38 балла. При этом сама она после проката довольно сдержанно оценила свой успех, отметив, что «сделала какой-то промежуточный вариант между максимумом и почти хорошим», а также подчеркнув, что «всегда есть к чему стремиться».

«Было очень волнительно выходить на лёд первой, поскольку нужно было достойно открыть соревнования. Но, считаю, я справилась, а это главное. Очень рада, что так спокойно откатала короткую. Ближе к концу уже подустала, так хочу спать. Именно сейчас весь мандраж спал, и я спокойно отношусь к этому старту», — сказала спортсменка в эфире Первого канала.

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Комментарии специалистов оказались куда более восторженными. Так, Татьяна Тарасова назвала воспитанницу Этери Тутберидзе волшебной фигуристкой.

«Почему не стоит удивляться её рекордам? Каждый раз она устанавливает новый, при этом оценивают разные судьи. Всё это как раз доказывает её мастерство», — сказала заслуженный тренер России «Чемпионату».

Не сдержала восторга от проката 15-летней спортсменки и олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

«Просто божественно каталась Валиева, других слов нет, как она хороша», — подчеркнула специалист.

Разумеется, журналисты задали фигуристке вопрос об отборе на Олимпийские игры. В ответ она заявила, что старается не думать об этом, хотя и невозможно полностью абстрагироваться от всех обсуждений вокруг.

«Отбор на Олимпиаду? Немного нервирует, особенно когда заходишь в соцсети. Если ты об этом не думаешь, за тебя другие говорят об олимпийском сезоне. Пролистываешь, пролистываешь — и знаете, остаётся небольшой осадок. Заходишь в интернет, чтобы расслабиться, а выходишь из него с небольшим комом нервозности… Иногда попадается негатив, я ничего не могу с этим поделать. Листаешь — и попадается», — цитирует фигуристку «Чемпионат».

«Если буду думать, что приехала сюда отобраться на ОИ, получится сплошное волнение»

Одной из главных неожиданностей короткой программы у женщин стало второе место Софьи Муравьёвой, которое позже трансформировалось в третье. Спустя несколько часов после завершения соревнований на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) был опубликован обновлённый протокол с результатами, в котором на второй строчке расположилась Анна Щербакова, а с фигуристки «Ангелов Плющенко» сняли штрафной балл, который стоил ей места в таблице.

«Возник сбой в системе. Рефери указал на задержку старта у Муравьёвой, но в компьютере это не отобразилось. Это называется «ошибка ввода», в таких случаях изменения в оценках возможны», — пояснил «Матч ТВ» арбитр турнира Александр Лакерник.

Впрочем, результат Муравьёвой всё равно можно назвать выдающимся на фоне фавориток, оказавшихся за пределами первой тройки. Сама Софья заявила после проката, что готова конкурировать с ними.

«Здесь выступать очень классно. Большая публика, огромная поддержка. Благодарна всем, особенно моему тренерскому штабу, академии. Очень хочется уже конкурировать со взрослыми. Я готова к этому. Удивилась ли высоким оценкам? Ну, чуть-чуть», — приводит её слова Sport24.

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высоко оценила выступление 15-летней фигуристки и похвалила штаб Плющенко, который с ней работает.

«Я наблюдаю за Муравьёвой с детства и всегда ждала её прогресса. Она пошла сейчас семимильными шагами вперёд. Видно, что нашла свою тренерскую команду с правильным отношением к ней. Девочка она очень способная, трудолюбивая и просто умничка. У неё сочетание красивого и сложного. Она сориентировалась на таком турнире, несмотря на именитую компанию, и получила заслуженные высокие баллы», — цитирует специалиста РИА Новости.

Действующая чемпионка России и мира Щербакова своим прокатом также осталась довольна. Кроме того, она поделилась задумкой, вложенной в новый образ.

«В целом я довольна. И технической составляющей, и тем, что смогла показать, как мы работали над этой программой. Баллы хорошие. Пересмотрю потом свой прокат, надеюсь, меня всё устроит. Образ как обычно интересный, придумал его Даниил Маркович. Идея в том, что в начале программы я как будто вытаскиваю из себя струну и потом играю на ней. Стараюсь это передать движениями и пластикой», — отметила фигуристка.

Также чемпионка мира отметила, что старается не забивать голову мыслями об олимпийском отборе.

«Если я буду думать о том, что приехала сюда отобраться на Олимпиаду, получится сплошное волнение и никакого конструктива. Размышляю сначала о каждом элементе, а об оценках и прочем — нет. Такие мысли можно допускать только после проката. Иначе ни к чему хорошему это не приведёт», — сказала 17-летняя спортсменка.

Бестемьянова высоко оценила выступление Анны, но отметила, что в её арсенале нет тройного акселя и это не позволяет ей на равных конкурировать с соперницами в короткой программе, где запрещены четверные прыжки.

«Анна очень хорошо каталась, но она не обладает тройным акселем, поэтому, естественно, даже получив высшие оценки, она пока на третьем месте», — сказала олимпийская чемпионка ещё до пересмотра результатов проката.

А серебряный призёр чемпионата мира — 2012 Алёна Леонова заметила, что от трёхкратной чемпионки страны в короткой программе не стоило ждать подвигов, поскольку ставка у неё сделана на произвольную.

«У Щербаковой она будет посильнее. В короткой мы ничего другого от неё и не ждали. В субботу будет гораздо интереснее, появятся четверные прыжки. Поэтому станем считать, кто сколько сделает», — сказала она «СЭ».

«Скорее всего, это нервы, потому что важный старт»

Сразу две претендентки на попадание в сборную России на Олимпийские игры — Александра Трусова и Елизавета Туктамышева — оступились в короткой программе на одном и том же элементе — тройном акселе. Но если у подопечной Тутберидзе этот прыжок никогда не был идеальным и очередной срыв не стал большой неожиданностью, то от воспитанницы Алексея Мишина, для которой аксель долгие годы был визитной карточкой, такого никто не ожидал. Елизавета списала всё на эмоциональное напряжение предолимпийского чемпионата.

«Скорее всего, это нервы, потому что важный старт. Очень давно не падала с акселя, наверное, первое падение за много лет. Так хорошо вылетела, как обычно я вылетаю. Почему-то раньше времени подумала, что уже всё сделано, и начала раскрываться. Это на меня очень непохоже, нетипичная ошибка, но, видимо, так должно было быть», — рассказала Елизавета после проката.

17-летняя Трусова, в свою очередь, заверила, что её падение не связано с травмой, из-за которой она пропустила половину серии Гран-при.

«Расстроена, что тройной аксель не получился. Я однозначно на него должна была идти, для себя. Вопрос об этом не стоял. В США на Гран-при не могла его делать — было больно, но сейчас нет. По здоровью меня ничего не беспокоит», — приводит слова спортсменки «Матч ТВ».

По итогам прокатов Трусова стала пятой, а Туктамышева — седьмой, но разделяет их всего три балла.

«Произвольную постараюсь откатать так, чтобы не было сожалений. Оптимизм у меня, надеюсь, никогда не пропадёт. Три балла — не такой большой разрыв. Завтра будет ещё один интересный день», — заявила накануне чемпионка мира — 2015.

В поддержку Елизаветы выступили многие специалисты. Так, двукратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что ей очень обидно за Туктамышеву.

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«Она сказала, что подвели нервы? Думаю, с нервами как раз всё в порядке. В произвольной она покажет своё катание и результат. Верю ли в это? Олимпийский год — особый. Надеюсь, Елизавета справится», — цитирует «Чемпионат» бывшую фигуристку.

Бестемьянова, комментируя выступление 25-летней спортсменки, заявила, что болельщики в этот вечер не увидели привычную им Императрицу.

«Она сорвала аксель и каскад только с двойным тулупом. Все фанаты грустят по этому поводу. Также уверена, что всё это нервы. Лиза абсолютно стабильно прыгает аксель, коронный и роскошный. А сегодня… это было нечто невообразимое, это была не она», — отметила Бестемьянова.

А Леонова в беседе с «Чемпионатом» оценила шансы Трусовой и Туктамышевой в борьбе за медали чемпионата.

«Если говорить о Саше, конечно, у неё есть шанс забраться в тройку по итогам произвольной программы. У Саши заявлены четверные прыжки, но сам факт, что они есть и она будет их делать, уже даёт ей большое преимущество. Лизе придётся посложнее, потому что она без четверных прыжков. Получается, ей надо обязательно делать чисто два акселя, кататься как ни в чём не бывало, забыв сегодняшний день. В произвольной нужно начать всё с чистого листа», — поделилась мнением бывшая фигуристка.