Тарасова объяснила, почему её не удивило второе место Муравьёвой в короткой программе

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что её не удивил результат Софьи Муравьёвой в короткой программе в женских одиночных соревнованиях на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Хорошие впечатления от прокатов. Удивило ли меня выступление Муравьёвой? Нет, почему? Она хорошая девочка», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Муравьёва исполнила тройной аксель и заняла второе место в короткой программе, набрав 81,87 балла. Муравьёва является ученицей двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Произвольную программу фигуристки представят 25 декабря. Начало — в 18:00 мск.

Ранее Тарасова призналась, что ей сложно реагировать на рекорды Камилы Валиевой.