Тарасова объяснила, почему её не удивило второе место Муравьёвой в короткой программе
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- РИА Новости
«Хорошие впечатления от прокатов. Удивило ли меня выступление Муравьёвой? Нет, почему? Она хорошая девочка», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».
Муравьёва исполнила тройной аксель и заняла второе место в короткой программе, набрав 81,87 балла. Муравьёва является ученицей двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Произвольную программу фигуристки представят 25 декабря. Начало — в 18:00 мск.
Ранее Тарасова призналась, что ей сложно реагировать на рекорды Камилы Валиевой.