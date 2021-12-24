Синицына: буду пробовать исполнить четверной прыжок в произвольной программе
- Legion-Media
«Я всё сделала, но не совсем довольна. Каскад не совсем такой, как я хотела. Я согласна со своими оценками. Буду пробовать четверной прыжок в произвольной программе — четверной тулуп», — цитирует Синицыну ТАСС.
Она добавила, что для попадания на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине необходимо больше работать.
17-летняя фигуристка из Твери, набравшая 70,75 балла, занимает восьмое место после первого дня соревнований. Лидирует на ЧР-2021 Камила Валиева (90,38 балла). Далее расположились Софья Муравьёва (81,87) и Анна Щербакова (81,46).
Произвольную программу фигуристки представят 25 декабря. Начало — в 18:00 мск.
Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова высказалась по поводу результатов в короткой программе в женских одиночных соревнованиях на чемпионате России.