Синицына: буду пробовать исполнить четверной прыжок в произвольной программе

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Ксения Синицына сообщила, что попробует исполнить четверной тулуп в произвольной программе на чемпионате России 2021 года по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Синицына: буду пробовать исполнить четверной прыжок в произвольной программе
  • Legion-Media

«Я всё сделала, но не совсем довольна. Каскад не совсем такой, как я хотела. Я согласна со своими оценками. Буду пробовать четверной прыжок в произвольной программе — четверной тулуп», — цитирует Синицыну ТАСС.

Она добавила, что для попадания на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине необходимо больше работать.

17-летняя фигуристка из Твери, набравшая 70,75 балла, занимает восьмое место после первого дня соревнований. Лидирует на ЧР-2021 Камила Валиева (90,38 балла). Далее расположились Софья Муравьёва (81,87) и Анна Щербакова (81,46).

Произвольную программу фигуристки представят 25 декабря. Начало — в 18:00 мск.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова высказалась по поводу результатов в короткой программе в женских одиночных соревнованиях на чемпионате России.

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