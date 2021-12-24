Хромых рассказала, что засомневалась в себе перед короткой программой на ЧР-2021

Майя Хромых рассказала о своих переживаниях перед стартом исполнения короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию 2021 года в Санкт-Петербурге.

«Я засуетилась, просто засомневалась. Конечно, расстроилась, смешанные эмоции. Сделала двойной. Наверное, статус турнира не давит, просто надо делать всё, что я умею», — цитирует ТАСС Хромых.

15-летняя уроженка Нижнего Тагила призналась, что, возможно, не сможет пройти отбор на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. Она сообщила, что в произвольной программе у неё будет два четверных прыжка — сальхов и тулуп.

Хромых в короткой программе вторым прыжком в каскаде сделала двойной тулуп вместо тройного и получила за короткую программу 69,36 балла, заняв девятое место.

Лидирует в ЧР-2021 Камила Валиева (90,38). Далее расположились Софья Муравьёва (81,87) и Анна Щербакова (81,46).

Произвольную программу фигуристки представят 25 декабря. Начало — в 18:00 мск.

Ранее Ксения Синицына сообщила, что попробует исполнить четверной тулуп в произвольной программе на чемпионате России-2021.