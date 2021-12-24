Щербакова стала второй в короткой программе после пересчёта оценок, Муравьёва — третья

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) обновила итоговый протокол короткой программы в женских одиночных соревнованиях на чемпионате страны в Санкт-Петербурге.

Обновлённые результаты опубликованы на сайте ФФККР.

У занявшей второе место Софьи Муравьёвой отобрали балл за задержку старта. Таким образом, она опустилась на третью строчку с результатом 80,87 балла, а на вторую позицию поднялась трёхкратная чемпионка России Анна Щербакова (81,46).

Произвольную программу фигуристки представят 25 декабря. Начало — 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что Муравьёва удивлена своими оценками в короткой программе на чемпионате России.