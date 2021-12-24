Муравьёва удивлена своим оценкам в короткой программе на чемпионате России

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Фигуристка Софья Муравьёва поделилась эмоциями от своего выступления в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Муравьёва удивлена своим оценкам в короткой программе на чемпионате России
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Здесь выступать очень классно, огромная поддержка. Благодарна всем, особенно тренерскому штабу, всей нашей академии. Моя цель — выступить чисто, на 100%, показать себя», — цитирует Муравьёву «Чемпионат».

По её словам, она пока не думает о медалях, а просто старается демонстрировать чистое катание. Фигуристка также подчеркнула, что довольна своим выступлением в короткой программе.

«Очень хочется выступать на взрослом уровне, готова. Чуть-чуть удивилась оценкам», — добавила ученица двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Муравьёва исполнила тройной аксель и заняла второе место в короткой программе, набрав 81,87 балла. Произвольную программу фигуристки представят 25 декабря. Начало — в 18:00 мск.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова объяснила, почему её не удивило второе место Муравьёвой в короткой программе.

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