Муравьёва удивлена своим оценкам в короткой программе на чемпионате России

Фигуристка Софья Муравьёва поделилась эмоциями от своего выступления в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Здесь выступать очень классно, огромная поддержка. Благодарна всем, особенно тренерскому штабу, всей нашей академии. Моя цель — выступить чисто, на 100%, показать себя», — цитирует Муравьёву «Чемпионат».

По её словам, она пока не думает о медалях, а просто старается демонстрировать чистое катание. Фигуристка также подчеркнула, что довольна своим выступлением в короткой программе.

«Очень хочется выступать на взрослом уровне, готова. Чуть-чуть удивилась оценкам», — добавила ученица двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Муравьёва исполнила тройной аксель и заняла второе место в короткой программе, набрав 81,87 балла. Произвольную программу фигуристки представят 25 декабря. Начало — в 18:00 мск.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова объяснила, почему её не удивило второе место Муравьёвой в короткой программе.