Трусова о четверном акселе Ханю: мне хотя бы сделать тройной

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась впечатлениями от четверного акселя в исполнении двукратного олимпийского чемпиона японца Юдзуру Ханю.

«Думаю, что мне бы хотя бы сделать тройной. (Смеётся.) Да, я видела аксель Ханю. Круто, что он пробует, выезжает. Мне нравится в людях — это когда ты многого добился, но пытаешься быть ещё лучше», — приводит слова Трусовой Sport24.

Трусова упала с тройного акселя в короткой программе на ЧР в Санкт-Петербурге. Она набрала 74,21 балла и заняла пятое место. Победу же одержала другая ученица Этери Тутберидзе — Камила Валиева.

Ранее Трусова призналась, что расстроилась из-за падения на тройном акселе.