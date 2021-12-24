Трусова о четверном акселе Ханю: мне хотя бы сделать тройной

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Российская фигуристка Александра Трусова поделилась впечатлениями от четверного акселя в исполнении двукратного олимпийского чемпиона японца Юдзуру Ханю.
Трусова о четверном акселе Ханю: мне хотя бы сделать тройной
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«Думаю, что мне бы хотя бы сделать тройной. (Смеётся.) Да, я видела аксель Ханю. Круто, что он пробует, выезжает. Мне нравится в людях — это когда ты многого добился, но пытаешься быть ещё лучше», — приводит слова Трусовой Sport24.

Трусова упала с тройного акселя в короткой программе на ЧР в Санкт-Петербурге. Она набрала 74,21 балла и заняла пятое место. Победу же одержала другая ученица Этери Тутберидзе — Камила Валиева. 

Ранее Трусова призналась, что расстроилась из-за падения на тройном акселе.

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