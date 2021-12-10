Спасение Селихова, вера Джикии и похвала от Карреры: что обсуждали после победы «Спартака» над «Легией» в Лиге Европы

Выход «Спартака» в 1/8 финала Лиги Европы с первого места в группе — феноменальный результат, заявил бывший главный тренер москвичей Массимо Каррера после победы над «Легией». По словам капитана красно-белых Георгия Джикии, он был уверен, что Александр Селихов отразит пенальти на последних минутах матча. По мнению бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина, столичный коллектив в еврокубках напомнил о своём славном прошлом и продемонстрировал фирменный победный дух времён Олега Романцева и Константина Бескова.

Московский «Спартак» сотворил маленькое чудо для российских болельщиков, выйдя в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Таким образом, красно-белые повторили собственное достижение сезона-1995/96, когда ведомая Олегом Романцевым команда в Лиге чемпионов оставила позади ту же «Легию», «Блэкберн» и «Русенборг». На этот раз оппоненты оказались куда более серьёзные: крепкий итальянский «Наполи», в 2019-м занявший второе место в Серии А, победитель АПЛ-2015/16 «Лестер» и действующий чемпион Польши «Легия».

К слову, варшавяне исторически являются крайне неудобным соперником для «Спартака». До отчётного матча красно-белые в пяти встречах лишь дважды оказывались сильнее соперника.

Неудивительно, что после жеребьёвки российскому коллективу пророчили в лучшем случае третье место и выход в Лигу конференций. Судя по ликованию футболистов «Спартака» в раздевалке на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» после победы над «Легией», тяжело было поверить в победу в группе и им самим.

Бывший главный тренер москвичей Массимо Каррера назвал выход команды в 1/8 финала с первого места в квартете огромным достижением, которое нельзя недооценивать.

«Феноменально! Не знаю, что будет дальше. Но выход из группы, где есть такие большие команды, как «Наполи» и «Лестер», — очень большое достижение. Всех болельщиков поздравляю с победой!» — сказал Каррера в интервью «Чемпионату».

При этом «Спартак» пробился сразу в 1/8 финала ЛЕ, в то время как итальянская «Аталанта», а также испанские «Барселона» и «Севилья», которые заняли третьи места в своих группах в Лиге чемпионов, стартуют с 1/16 финала, как и «Зенит».

Кроме того, именно красно-белые на данный момент принесли России больше всего очков в таблицу коэффициентов УЕФА, оставив позади петербуржцев и «Локомотив». Десятикратные чемпионы страны одержали три победы: две — над «Наполи» и одну — над «Легией», а также на выезде разошлись миром с «Лестером».

Оценивая выступление «Спартака» в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы, бывший главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин отметил волю команды к победе.

«Спартак» продолжил свои старые традиции, когда они являлись лидерами советского футбола: тогда были характер и волевые качества. Всё это красно-белые продемонстрировали в игре с «Легией». Их можно только поздравить. Сегодня мы увидели тот самый старый спартаковский дух, который имелся при Романцеве и Константине Бескове. Команда показала уровень и победила. «Спартак» принёс большой коэффициент российскому футболу», — добавил специалист.

А главным героем красно-белых в ЛЕ стал голкипер Александр Селихов. По ходу текущего сезона он вытеснил из основы Александра Максименко и принялся творить чудеса в матчах еврокубка. В частности, он совершил несколько невероятных сейвов в ответной встрече с «Наполи» и отразил пенальти в противостояниях с «Лестером» и «Легией». Именно его спасение на 98-й минуте после удара с точки Томаша Пекхарта в Варшаве позволило «Спартаку» финишировать первым в группе, а не довольствоваться выступлением в Лиге конференций весной.

Восхитились уверенной игрой Селихова и эксперты. Например, бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин напомнил о череде повреждений, через которые прошёл футболист за последние годы.

«Очень рад за Сашу. У него был сложный период, связанный с травмами. Многие могли сломаться… Селихов же проявил характер и волю. Восстановился и вернулся на очень приличный уровень. Ключевые спасения Селихова сыграли главную роль в успехе «Спартака» в еврокубках. Вратарь — это полкоманды, и Саша это продемонстрировал. Он показывал яркую игру до травм. Потом же наступил злой рок... Очень тяжкое испытание для любого человека. Отрадно, что он смог всё это преодолеть», — рассказал Нигматуллин.

Высоко оценил игру голкипера и бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов. По его мнению, Селихов стал одним из лидеров команды.

«У него была не самая лучшая история, Александр почти два года не играл из-за травм. Сейчас Селихов доказал, что он суперхороший вратарь. Футбольный бог существует: отблагодарил Сашу и всю команду. Поздравляю всех, кто переживает за «Спартак». Сейчас очень важны очки в Европе. Еврокубки для «Спартака» стали некой сладкой пилюлей», — подчеркнул Баженов.

Впрочем, защитник «Спартака» Георгий Джикия в удачной игре Селихова не сомневался, в частности, он верил, что тот отразит выстрел Пекхарта с одиннадцатиметровой отметки.

«Крутой матч получился. Я хочу поздравить всех, кто за нас искренне переживал. Мы все очень счастливы. В нашей раздевалке, по-моему, нужно делать ремонт. Селихову сказал перед ударом, что он возьмёт этот мяч, можете сами у него потом спросить. Я был уверен. Он мастер в этом деле», — приводит слова капитана «Спорт-Экспресс».

Не менее удивителен и тот факт, что историческая победа может стать одной из последних для «Спартака» под руководством Руя Витории. Ранее появилась информация, что решение по будущему наставника в клубе примут в середине декабря. Уже называется имя специалиста, который якобы заменит португальца, — Паоло Ваноли.

Рассуждая о возможной смене тренера, Баженов отметил существенные изменения в игре «Спартака» в последние месяцы.

«Витория доказал, что умеет работать (не именно по матчу с «Легией», а вообще в последние месяцы, особенно в Лиге Европы). Руй продемонстрировал: он может строить футбол, показывать картину, как надо видеть. Если бы у него был другой состав и те люди, которых он хотел пригласить, была бы совершенно иная игра. Витория — сильный тренер. Руководству «Спартака» надо думать. Я бы сейчас не хотел находиться на их месте. Главное, чтобы Витории оказывалось доверие со всех сторон, поскольку никто не сомневается, что он хороший специалист», — признался Баженов.

При этом португальский тренер зачастую не мог рассчитывать на всех сильнейших. Так, решающий матч с «Легией» из-за травм пропускали Джордан Ларссон, Эсекьель Понсе, а Александр Соболев и Руслан Литвинов отбывали дисквалификацию за перебор жёлтых карточек. Проблемы возникали и раньше: в первой встрече с «Наполи» был удалён Максимилиано Кофрие. И даже в такой ситуации «Спартак» смог стать первым в группе.

Данный результат не может не радовать российских болельщиков. О двух командах в плей-офф еврокубков в последние годы оставалось только мечтать. В прошлом сезоне российские команды на групповом этапе ЛЧ и ЛЕ выиграли лишь раз. С учётом не самого удачного выступления сборной на Евро-2020 российский футбол падал всё ниже в глазах болельщиков. Но осень подарила надежду на лучшее. Оправдается ли она, узнаем весной.