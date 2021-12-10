Бакаев рассказал о забавном разговоре с Джикией перед матчем с «Легией»

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился эмоциями после победы над варшавской «Легией» в матче заключительного тура Лиги Европы.

«Надо было второй кекс съесть! Джикия сказал, что если я кекс съем, то забью гол. Я говорю: «Не буду я есть!», а он: «Скушай — забьёшь». Я скушал, а он говорит: «Второй съешь — забьёшь два». Я говорю: «Не-не, хватит». Надо было съесть. Теперь пора запасаться кексами», — приводит слова Бакаева «Матч ТВ».

«Спартак» обыграл «Легию» со счётом 1:0 и занял первое место в группе C, набрав 10 очков. Теперь красно-белые сыграют в 1/8 финала Лиги Европы. Единственный мяч в игре на 17-й минуте забил Зелимхан Бакаев, а на восьмой компенсированной минуте голкипер команды Александр Селихов отразил пенальти.

Ранее главный тренер «Спартака» Руй Витория заявил, что тренерский штаб пытался придать игре мобильности за счёт Бакаева и Михаила Игнатова.