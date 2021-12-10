Витория: мы попытались придать игре «Спартака» мобильности за счёт Бакаева и Игнатова

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория высказался о выходе на замену нападающего Георгия Мелкадзе и игре команды в матче заключительного тура Лиги Европы с варшавской «Легией».

«У Мелкадзе три месяца была тяжёлая травма, он провёл с нами пять тренировок. И его можно было бы «убить», выпустив с первых минут. Что касается игры, то мы попытались придать ей больше мобильности с помощью Игнатова, Бакаева. И это дало свой эффект», — цитирует Виторию «Чемпионат».

«Спартак» обыграл «Легию» со счётом 1:0 и занял первое место в группе C, набрав 10 очков. Теперь красно-белые сыграют в 1/8 финала Лиги Европы. Единственный мяч в игре на 17-й минуте забил Зелимхан Бакаев, а на восьмой компенсированной минуте голкипер команды Александр Селихов отразил пенальти.

Ранее экс-тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил «Зенит» и «Спартак» с выходом в евровесну.