Черчесов поздравил «Зенит» и «Спартак» с выходом в евровесну

Бывший главный тренер «Спартака», «Легии» и сборной России Станислав Черчесов отреагировал на выход московской команды в 1/8 финала Лиги Европы.

«Есть эмоции, а есть реалии. А реалии в том, что «Спартак» вышел в весну. Футбол показывает, что есть бумага, где кто-то фаворит, а есть игры, которые должны это подтвердить. В таком длинном турнире бывает всякое: форма игроков, карточки, травмы. На этой дистанции «Спартак» занял свое достойное место. Рад, что весна будет окрашена «Зенитом» и «Спартаком». Поздравляю с выходом в евровесну «Зенит» и «Спартак», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» обыграл «Легию» со счётом 1:0 и занял первое место в группе C, набрав 10 очков. Теперь красно-белые сыграют в 1/8 финала Лиги Европы. Единственный мяч в игре на 17-й минуте забил Зелимхан Бакаев, а на восьмой компенсированной минуте голкипер команды Александр Селихов отразил пенальти.

Ранее определились возможные соперники «Зенита» по 1/16 финала Лиги Европы.