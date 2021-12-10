Определились возможные соперники «Зенита» по 1/16 финала Лиги Европы

Стало известно, с кем петербургский «Зенит» может сыграть в плей-офф Лиги Европы на стадии 1/16 финала.

Российский коллектив пробился в ЛЕ с третьего места в группе Лиги чемпионов и сыграет с одной из команд, ставшей второй в своём квартете в Лиге Европы.

Подопечные Сергея Семака могут встретиться с «Рейджерс» (Шотландия), «Реалом Сосьедадом», «Бетисом» (оба — Испания), «Наполи», «Лацио» (оба — Италия), «Олимпиакосом» (Греция), «Брагой» (Португалией) и загребским «Динамо» (Хорватия).

Жеребьёвка состоится 25 февраля.

Ранее сообщалось, что стали известны все участники плей-офф Лиги Европы.