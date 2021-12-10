Джикия: сказал Селихову перед пенальти, что он возьмёт удар

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями после победы над варшавской «Легией» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.

«Крутой матч получился. Я хочу поздравить всех тех, кто за нас искренне переживал. Мы все очень счастливы. В нашей раздевалке, по-моему, нужно делать ремонт. Я сказал Селихову перед ударом, что он возьмёт этот удар, можете сами у него потом спросить. Я был уверен в нём. Он мастер в этом деле», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

По его словам, он почувствовал, что игроки польского коллектива жёстко играли в минувшем матче.

«Мне один раз так сильно между ног попали, что до сих пор чувствую. Это футбол, такое случается. Они вышли выгрызать и биться до последнего. Мы выдержали эту борьбу. Во втором тайме чуть-чуть подсели, но самое главное — достигли своей цели, о которой я говорил до матча. Они выпустили второго габаритного форварда. Правильно ли мы отошли к своим воротам? Думаю, что да. Безусловно, это важный шаг для «Спартака». Этот матч будет отличным опытом для меня и для всех ребят», — добавил Джикия.

«Спартак» обыграл «Легию» со счётом 1:0 и занял первое место в группе C, набрав 10 очков. Теперь красно-белые сыграют в 1/8 финала Лиги Европы. Единственный мяч в игре на 17-й минуте забил Зелимхан Бакаев, а на восьмой компенсированной минуте голкипер команды Александр Селихов отразил пенальти.

Ранее Бакаев рассказал о забавном разговоре с Джикией перед матчем с «Легией».