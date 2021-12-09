«Спартак» показал видео из раздевалки после победы над «Легией»

Опубликовано видео из раздевалки московского «Спартака» после победы над варшавской «Легией» в матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

Ролик опубликован в Twitter-аккаунте российского клуба.

«Спартак» обыграл «Легию» со счётом 1:0 и занял первое место в группе C, набрав десять очков. Теперь красно-белые сыграют в 1/8 финала Лиги Европы. Единственный мяч в игре на 17-й минуте забил Зелимхан Бакаев, а на восьмой компенсированной минуте голкипер команды Александр Селихов отразил пенальти.

Ранее сообщалось, что «Спартак» впервые за четыре сезона вышел в плей-офф еврокубков.