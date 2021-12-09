«Спартак» впервые за четыре сезона вышел в плей-офф еврокубков

Московский «Спартак» первый раз за последние четыре сезона сыграет в плей-офф еврокубковых турниров.

Благодаря победе над «Легией» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы со счётом 1:0 подопечные Руя Витории набрали десять очков и заняли первое место в группе C. Таким образом, команда сыграет в 1/8 финала турнира.

Последний раз красно-белые играли в плей-офф еврокубков в сезоне-2017/18. Тогда в 1/16 Лиги Европы «Спартак» уступил в двухматчевом противостоянии «Атлетику» из Бильбао.

Ранее сообщалось, что все футболисты «Спартака» побежали к Селихову сразу после матча с «Легией».