Все футболисты «Спартака» побежали к Селихову сразу после матча с «Легией»

После финального свистка в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы между варшавской «Легией» и московским «Спартаком» все игроки красно-белых побежали к своему вратарю Александру Селихову.

В компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота «Спартака» после просмотра видеоповтора. Однако на восьмой добавленной минуте Александр Селихов отразил удар Томаша Пекхарта с точки.

Это позволило «Спартаку» обыграть «Легию» со счётом 1:0 и выйти с первого места в группе C в 1/8 финала Лиги Европы, набрав 10 очков. Единственный мяч в игре на 17-й минуте забил Зелимхан Бакаев.

Ранее сообщалось, что «Спартак» впервые с 1995 года занял первое место в еврокубковой группе.