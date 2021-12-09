Все футболисты «Спартака» побежали к Селихову сразу после матча с «Легией»
- Reuters
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В компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота «Спартака» после просмотра видеоповтора. Однако на восьмой добавленной минуте Александр Селихов отразил удар Томаша Пекхарта с точки.
Это позволило «Спартаку» обыграть «Легию» со счётом 1:0 и выйти с первого места в группе C в 1/8 финала Лиги Европы, набрав 10 очков. Единственный мяч в игре на 17-й минуте забил Зелимхан Бакаев.
Ранее сообщалось, что «Спартак» впервые с 1995 года занял первое место в еврокубковой группе.