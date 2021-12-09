«Спартак» впервые с 1995 года занял первое место в еврокубковой группе

Московский «Спартак» первый раз с 1995 года сумел занять первое место в своей группе в еврокубках.

Благодаря победе над «Легией» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы со счётом 1:0 подопечные Руя Витории набрали десять очков и заняли первое место в группе C.

Второе место занял «Наполи», третьим стал «Лестер», а последней — «Легия».

Последний раз красно-белые выходили в плей-офф еврокубков с первого места в 1995 году — тогда команда стала лидером группы с «Легией», «Русенборгом» и «Блэкберном» в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы.