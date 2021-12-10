Витория: игроки и фанаты «Спартака» заслуживали победы над «Легией»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория опубликовал пост в социальных сетях после победы над варшавской «Легией» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.

«Сегодня игроки, фанаты и клуб заслуживали этой победы. Мы завершаем год, празднуя заслуженный выход в плей-офф Лиги Европы! Вместе мы сильны и непобедимы!» — написал Витория в Instagram.

«Спартак» обыграл «Легию» со счётом 1:0 и занял первое место в группе C, набрав 10 очков. Теперь красно-белые сыграют в 1/8 финала Лиги Европы. Единственный мяч в игре на 17-й минуте забил Зелимхан Бакаев, а на восьмой компенсированной минуте голкипер команды Александр Селихов отразил пенальти.

Ранее защитник «Спартака» Самуэль Жиго поблагодарил Селихова после победы «Спартака» над «Легией».