Жиго поблагодарил Селихова после победы «Спартака» над «Легией»
- РИА Новости
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«Могу сказать только одно: спасибо Селихову! Всех с победой. Вперёд Спартак», — цитирует Жиго «Спорт-Экспресс».
«Спартак» обыграл «Легию» со счётом 1:0 и занял первое место в группе C, набрав 10 очков. Теперь красно-белые сыграют в 1/8 финала Лиги Европы. Единственный мяч в игре на 17-й минуте забил Зелимхан Бакаев, а на восьмой компенсированной минуте голкипер команды Александр Селихов отразил пенальти.
Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями после победы над «Легией».