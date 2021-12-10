Жиго поблагодарил Селихова после победы «Спартака» над «Легией»

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал победу над варшавской «Легией» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.

«Могу сказать только одно: спасибо Селихову! Всех с победой. Вперёд Спартак», — цитирует Жиго «Спорт-Экспресс».

«Спартак» обыграл «Легию» со счётом 1:0 и занял первое место в группе C, набрав 10 очков. Теперь красно-белые сыграют в 1/8 финала Лиги Европы. Единственный мяч в игре на 17-й минуте забил Зелимхан Бакаев, а на восьмой компенсированной минуте голкипер команды Александр Селихов отразил пенальти.

Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями после победы над «Легией».