Каррера назвал Селихова главным героем «Спартака»

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над варшавской «Легией» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.
Каррера назвал Селихова главным героем «Спартака»
  • AFP
  • © JANEK SKARZYNSKI

«Это просто феноменальный результат! Выход из такой группы, в которой тебе противостоят «Наполи» и «Лестер» — огромное достижение. Это нельзя недооценивать. Я счастлив, что «Спартак» проявил смелость и показал командную игру, дух. Конечно, сейчас Селихов — главный герой команды, он совершил невероятное и очень нужное спасение», — цитирует Карреру Sport24.

При этом он добавил, что ему хочется отметить всю команду и тренерский штаб, так как каждый внёс свой вклад в победу.

«Спартак» абсолютно точно заслужил эту победу и выход в плей-офф Лиги Европы. Они доказали, что могут быть конкурентоспособны в Европе. Всех болельщиков поздравляю с этой победой и выходом из группы! Будем надеяться на лучшее», — добавил Каррера.

«Спартак» обыграл «Легию» со счётом 1:0 и занял первое место в группе C, набрав 10 очков. Теперь красно-белые сыграют в 1/8 финала Лиги Европы. Единственный мяч в игре на 17-й минуте забил Зелимхан Бакаев, а на восьмой компенсированной минуте голкипер команды Александр Селихов отразил пенальти.

Ранее действующий тренер красно-белых Руй Витория заявил, что игроки и фанаты «Спартака» заслуживали победы над «Легией».

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