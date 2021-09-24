Обвинения в ставках на матчи и домашнем насилии: как хоккеист «Сан-Хосе» Кейн оказался в центре скандала

Национальная хоккейная лига инициировала очередное расследование в отношении нападающего «Сан-Хосе» Эвандера Кейна. За последние два месяца канадский хоккеист поочерёдно был обвинён в ставках на матчи и домашнем насилии в отношении своей супруги. Руководство «Шаркс» приняло решение отстранить спортсмена от работы с командой во время тренировочного сбора. В случае, если вина форварда будет доказана, его могут ждать серьёзные санкции.

Пока российские хоккейные болельщики обсуждают подписание нового контракта Кирилла Капризова с «Миннесотой», а также проблемы с восстановлением от травмы Евгения Малкина, в США продолжает развиваться скандал вокруг Эвандера Кейна. В течение последних двух месяцев НХЛ дважды инициировала расследование в отношении форварда «Сан-Хосе» — причём в обоих случаях причиной становились показания его супруги Анны. Сначала она обвинила его в ставках на собственные матчи, а затем в домашнем насилии. Из-за этого он гарантированно пропустит тренировочные сборы «Шаркс» перед регулярным сезоном, а впоследствии может быть подвергнут и более серьёзным санкциям.

В начале августа жена Кейна опубликовала сообщение в социальных сетях, в котором лично обратилась к комиссару Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэну. В нём она назвала своего мужа игроманом и спросила у руководителя чемпионата, почему он позволяет одному из игроков ставить деньги на матчи с собственным участием и зарабатывать на этом. В НХЛ быстро отреагировали на появление данных сведений и заверили, что намерены провести собственное расследование.

В этот момент положение Кейна стало крайне сложным. Ведь фактически он обвинялся в том, что мог не только делать ставки на собственные матчи, но и сдавать встречи. Поэтому неудивительно, что данный инцидент получил широкий общественный резонанс. Впоследствии с официальным заявлением выступило и руководство клуба, поддержавшее намерение разобраться в ситуации.

«Шаркс» сегодня связались с НХЛ по поводу серьёзных обвинений, выдвинутых в адрес Эвандера Кейна. Мы поддерживаем намерение провести полное и прозрачное расследование этой ситуации с целью поддержать целостность нашего вида спорта и ценности нашего клуба», — говорится в пресс-релизе.

Затем свою позицию прокомментировал и сам нападающий. Кейн признался, что никогда не делал ставки не только на встречи с собственным участием, но и на хоккейные матчи в целом.

«К сожалению, я хотел бы ответить на абсолютно ложные обвинения, выдвинутые в мой адрес моей женой, с которой мы уже разошлись и скоро разведёмся. Вопреки совету моих юристов, я считаю, что общественность и болельщики должны узнать мою точку зрения. Я никогда не делал ставок на хоккей, никогда не ставил на матчи «Шаркс», никогда не ставил ни на один хоккейный матч и никогда не сдавал игры. Факты говорят, что минувший сезон был лучшим и самым стабильным в моей карьере, и я горжусь этим. Я люблю хоккей, и никогда не сделал бы то, в чём меня обвиняют. Я готов сотрудничать со следствием, которое проводит лига, чтобы очистить моё имя. Я с нетерпением жду нового сезона», — приводит слова форварда пресс-служба НХЛ.

Однако слова Кейна не смогли оказать должного эффекта на ряд его партнёров. По информации The Athletic, сразу несколько хоккеистов «Сан-Хосе» выразили нежелание выступать за одну команду с форвардом, подозревающимся в подобного рода действиях. При этом впоследствии появились сведения, что претензии к Эвандеру копились на протяжении всего сезона. Коллеги были недовольны тем, что он опаздывает на тренировки и матчи, не соблюдает дресс-код, о чём лично сообщали генеральному менеджеру «Шаркс» Дагу Уилсону. Однако тот не придал значения данной информации.

И подобная лояльность вполне объяснима. По итогам прошлого сезона Кейн стал лучшим бомбардиром коллектива с 49 (22 + 27) очками в 56 встречах, превзойдя Томаша Гертла (43) и Логана Кутюра с Тимо Майером (оба — по 31). Таким образом, в среднем за матч он набирал 0,875 балла — лучший результат в его карьере. Лишь трижды форвард завершал регулярку с большим числом очков, но при этом проводил не менее 70 игр.

Возможно, это и было причиной того, что Кейну прощались многие его поступки. Например, по ходу прошлого чемпионата нападающий якобы чуть было не подрался с помощником главного тренера Роки Томпсоном. Причиной конфликта стал спор о том, где хоккеист должен был находиться при розыгрыше большинства.

Тем не менее, нашлись и те, кто встал на сторону атлета и посоветовал не делать скоропалительных выводов до окончания разбирательств. Одним из таких стал его бывший партнёр по «Баффало» Робин Ленер, с которым они вместе отыграли три сезона. По словам шведского голкипера «Вегаса», Кейн действительно делал ставки, но не на хоккейные матчи.

«Раньше я делал ставки. Тому есть немало доказательств. Они играли большую роль в моей жизни в течение целого ряда лет. Могу сказать, что у меня с этим были проблемы в определённые годы на протяжении этого периода. В некоторые моменты они обострялись… Очень обидно, что так всё получилось. Обидно, что были выдвинуты абсолютно ложные обвинения. Как только они появились, я сразу понял, насколько это серьёзно. Я не знал, что будет дальше, но был уверен в себе, потому что твердо знаю, что всё это неправда. Я всегда знал, что ничего из её слов не соответствует действительности, но чувствовал спокойствие и уверенность, потому что знаю, что меня оправдают», — цитирует Кейна пресс-служба НХЛ.

В свою очередь, экс-защитник «Сейбрз» Алексей Житник подтвердил, что в коллективном соглашении между НХЛ и профсоюзом игроком (NHLPA) существует пункт, запрещающий делать ставки на матчи первенства. А также отметил, что репутации и карьере канадца уже нанесён значительный урон. В то же время прославленный хоккеист выразил сомнение, что подозрения в отношении Кейна подтвердятся.

«Мог ли Кейн ставить на матчи своей команды? Сильно в этом сомневаюсь. Хоккей — это не бокс и не теннис, здесь на лёд выходят 40 человек, и сделать какой-то результат просто невозможно. Во всяком случае, я за полтора десятка лет выступлений в НХЛ ни с чем подобным не сталкивался. В Европе, говорят, такие вещи иногда возможны — в НХЛ исключены. В лиге очень жёсткая конкуренция, на твоё место претендуют десятки человек из системы, любая промашка может привести к потере места в основной команде, а следовательно, к потере контракта и больших денег», — цитирует Житника Russia-Hockey.

Примечательно, что на этом проблемы Кейна не закончились. На время проведения расследования ему пришлось выйти из правления альянса хоккеистов по борьбе с расизмом (Hockey Diversity Alliance), а впоследствии в Федеральном суде признали правомерным иск к форварду со стороны его бывшей любовницы Хоуп Паркер. По её словам, она была трижды беременна от спортсмена, но каждый раз делала аборт. Причём за второй из них тот якобы заплатил ей $125 тыс., а за третий обещал перевести сумму от двух до трёх миллионов долларов. Однако впоследствии отказался отдавать деньги и объявил себя банкротом.

Что касается дела о ставках, то официальный вердикт по нему был вынесен 23 сентября. Расследование проводила фирма Patterson Belknap Webb & Tyler LLP совместно со службой безопасности НХЛ. Отмечается, что в ходе него были «проанализированы данные, проведены как очные, так и удалённые опросы сотрудников клуба «Шаркс» и других команд, в том числе самого мистера Кейна». При этом сообщается, что супруга хоккеиста отказалась принимать в нём участие.

«Расследование не обнаружило доказательств, которые бы подтверждали утверждения миссис Кейн, что мистер Кейн делал ставки или каким-либо другим способом принимал участие в подобной деятельности. Не было обнаружено доказательств в поддержку обвинений в том, что мистер Кейн «сдавал» игры или играл не в полную силу», — говорится в сообщении.

В то же время НХЛ заявила, что в отношении Кейна возникли подозрения «в совершении других проступков, связанных с вышеупомянутым делом». При этом в лиге отказались давать какие-либо комментарии до завершения процесса.

Как сообщает Front Office Sports, проведение нового расследования в отношении Кейна вновь связано с заявлениями супруги. На этот раз она рассказала о многочисленных случаях домашнего насилия. В свою очередь, адвокат спортсмена Трэвис Крепелка сообщил, что тот всячески отрицает свою вину и никогда не позволял себе жестокого обращения по отношению как к супруге, так и к дочери Кенсингтон.

Примечательно, что несколько недель назад Кейн самолично обвинил жену в домашнем насилии. По словам спортсмена, впервые та ударила его в 2019 году в ходе одной из ссор, а впоследствии данные инциденты неоднократно повторялись. Так, в апреле 2021 года между ними произошёл конфликт после того, как супруга проверила его телефон. После этого она начала бросать в него книгами, а также несколько раз попала кулаком по голове и лицу.