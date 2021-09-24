Нападающий «Сан-Хосе» Кейн пропустит тренировочный лагерь из-за нового расследования НХЛ

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Нападающий Эвандер Кейн из «Сан-Хосе Шаркс» не примет участия в тренировочном лагере команды из-за нового расследования Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Нападающий «Сан-Хосе» Кейн пропустит тренировочный лагерь из-за нового расследования НХЛ
  • © AP

«Клубу известно о дополнительных обвинениях, не связанных с первоначальным расследованием Национальной хоккейной лиги в отношении игрока. «Шаркс» очень серьёзно относится к этим обвинениям и поддерживает связь с лигой. «Сан-Хосе» и Кейн договорились, что он не будет участвовать в тренировочном лагере до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении на официальной странице «Сан-Хосе» в Twitter.

Напомним, НХЛ объявила о завершении расследования обвинений Кейна в том, что он делал ставки на матчи лиги.

Обвинения были выдвинуты в социальных сетях женой нападающего. Расследование проводилось фирмой Patterson Belknap Webb & Tyler LLP совместно со службой безопасности НХЛ.

Ранее сообщалось, что 23 сентября стартуют тренировочные лагеря клубов НХЛ.

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