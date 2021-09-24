Нападающий «Сан-Хосе» Кейн пропустит тренировочный лагерь из-за нового расследования НХЛ
- © AP
«Клубу известно о дополнительных обвинениях, не связанных с первоначальным расследованием Национальной хоккейной лиги в отношении игрока. «Шаркс» очень серьёзно относится к этим обвинениям и поддерживает связь с лигой. «Сан-Хосе» и Кейн договорились, что он не будет участвовать в тренировочном лагере до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении на официальной странице «Сан-Хосе» в Twitter.
Напомним, НХЛ объявила о завершении расследования обвинений Кейна в том, что он делал ставки на матчи лиги.
Обвинения были выдвинуты в социальных сетях женой нападающего. Расследование проводилось фирмой Patterson Belknap Webb & Tyler LLP совместно со службой безопасности НХЛ.
Ранее сообщалось, что 23 сентября стартуют тренировочные лагеря клубов НХЛ.