Фетисов прокомментировал работу Фазеля на посту президента IIHF
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- РИА Новости
«Фазель последовательно следовал спортивному принципу, никого не дискриминировал. Самая главная его заслуга — что он убрал из хоккея политику и предвзятое судейство», — цитирует Фетисова РИА Новости.
Фетисов напомнил, что в последние годы не было скандалов ни по игре, ни по медалям. Он добавил, что во многих спортивных федерациях сейчас полностью отсутствует спортивный принцип.
«Рене в этом плане можно ставить в пример. Он не боится общаться с Россией», — заявил Фетисов.
Выборы нового президента IIHF пройдут 25 сентября в Санкт-Петербурге. Рене Фазель покидает пост главы федерации. 71-летний швейцарец возглавлял организацию с 1994 года.
Ранее кандидат в президенты Международной федерации хоккея (IIHF) немец Франц Райндль заявил, что любит Россию как хоккейную державу.