Фетисов прокомментировал работу Фазеля на посту президента IIHF

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель за годы своей работы убрал из хоккея политику.
Фетисов прокомментировал работу Фазеля на посту президента IIHF
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Фазель последовательно следовал спортивному принципу, никого не дискриминировал. Самая главная его заслуга — что он убрал из хоккея политику и предвзятое судейство», — цитирует Фетисова РИА Новости.

Фетисов напомнил, что в последние годы не было скандалов ни по игре, ни по медалям. Он добавил, что во многих спортивных федерациях сейчас полностью отсутствует спортивный принцип.

«Рене в этом плане можно ставить в пример. Он не боится общаться с Россией», — заявил Фетисов.

Выборы нового президента IIHF пройдут 25 сентября в Санкт-Петербурге. Рене Фазель покидает пост главы федерации. 71-летний швейцарец возглавлял организацию с 1994 года.

Ранее кандидат в президенты Международной федерации хоккея (IIHF) немец Франц Райндль заявил, что любит Россию как хоккейную державу.

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