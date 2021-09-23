Фетисов прокомментировал работу Фазеля на посту президента IIHF

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель за годы своей работы убрал из хоккея политику.

«Фазель последовательно следовал спортивному принципу, никого не дискриминировал. Самая главная его заслуга — что он убрал из хоккея политику и предвзятое судейство», — цитирует Фетисова РИА Новости.

Фетисов напомнил, что в последние годы не было скандалов ни по игре, ни по медалям. Он добавил, что во многих спортивных федерациях сейчас полностью отсутствует спортивный принцип.

«Рене в этом плане можно ставить в пример. Он не боится общаться с Россией», — заявил Фетисов.

Выборы нового президента IIHF пройдут 25 сентября в Санкт-Петербурге. Рене Фазель покидает пост главы федерации. 71-летний швейцарец возглавлял организацию с 1994 года.

Ранее кандидат в президенты Международной федерации хоккея (IIHF) немец Франц Райндль заявил, что любит Россию как хоккейную державу.