Кандидат в президенты IIHF Райндль признался в любви к российскому хоккею
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«Люблю русский хоккей с тех времён, когда сам играл. Знал всех советских игроков своего поколения, но со спины, ведь они были слишком быстрыми», — цитирует Райндля РИА Новости.
Выборы нового президента IIHF пройдут 25 сентября в Санкт-Петербурге. Рене Фазель покидает пост главы федерации. 71-летний швейцарец возглавлял организацию с 1994 года.
Ранее стало известно расписание матчей сборной России по хоккею на ОИ в Пекине.