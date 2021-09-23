Кандидат в президенты IIHF Райндль признался в любви к российскому хоккею

Кандидат в президенты Международной федерации хоккея (IIHF) немец Франц Райндль заявил, что любит Россию как хоккейную державу.

«Люблю русский хоккей с тех времён, когда сам играл. Знал всех советских игроков своего поколения, но со спины, ведь они были слишком быстрыми», — цитирует Райндля РИА Новости.

Выборы нового президента IIHF пройдут 25 сентября в Санкт-Петербурге. Рене Фазель покидает пост главы федерации. 71-летний швейцарец возглавлял организацию с 1994 года.

Ранее стало известно расписание матчей сборной России по хоккею на ОИ в Пекине.