Кандидат в президенты IIHF Райндль признался в любви к российскому хоккею

Короткая ссылка
Кандидат в президенты Международной федерации хоккея (IIHF) немец Франц Райндль заявил, что любит Россию как хоккейную державу.
Кандидат в президенты IIHF Райндль признался в любви к российскому хоккею
  • © AP

«Люблю русский хоккей с тех времён, когда сам играл. Знал всех советских игроков своего поколения, но со спины, ведь они были слишком быстрыми», — цитирует Райндля РИА Новости.

Выборы нового президента IIHF пройдут 25 сентября в Санкт-Петербурге. Рене Фазель покидает пост главы федерации. 71-летний швейцарец возглавлял организацию с 1994 года.

Ранее стало известно расписание матчей сборной России по хоккею на ОИ в Пекине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить