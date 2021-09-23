Кудашов установил рекорд КХЛ для главных тренеров по победной серии

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Наставник московского «Динамо» Алексей Кудашов установил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) для главных тренеров по победной серии.
Кудашов установил рекорд КХЛ для главных тренеров по победной серии
  • globallookpress.com
  • © Tomi Hänninen/Newspix24

«Динамо» в матче регулярного чемпионата в гостях обыграло «Сочи» (4:0). Кудашов в качестве тренера в КХЛ одержал 24-ю победу подряд (восемь матчей с «Динамо» в нынешнем сезоне и 16 со СКА — в прошлом).

Таким образом, Кудашов побил тренерский рекорд Олега Знарка, в активе которого было 23 победы подряд в КХЛ.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель за годы своей работы убрал из хоккея политику.

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