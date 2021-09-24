Жена нападающего «Сан-Хосе» Кейна обвинила его в насилии

Стали известны подробности нового расследования в отношении нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Эвандера Кейна.

Как сообщает Front Office Sports, жена Кейна Анна обвинила его в многочисленных случаях домашнего насилия, которые были описаны в судебных документах.

«В начале марта 2019 года наша дочь Ева родилась на 28-й неделе и умерла. Я была опустошена. Я только что выписалась из больницы и восстанавливалась, но Эвандер заставил меня вступить с ним в половую связь. Он попытался ударить меня кулаком по лицу», — говорится в документах.

Ранее сообщалось, что НХЛ объявила о завершении расследования обвинений Кейна в том, что он делал ставки на матчи лиги.