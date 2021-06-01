«В очередной раз проявили характер»: что говорили после выхода сборной России в плей-офф ЧМ по хоккею

Если сборная России по хоккею продолжит играть так же, как она действовала в матче с командой Швеции, ей будет по силам выиграть чемпионат мира. Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов. Заслуженный тренер России Владимир Плющев отметил действия прибывших в сборную к концу группового этапа игроков НХЛ Дмитрия Орлова и Владимира Тарасенко, а почётный вице-президент ФХР Юрий Карандин назвал наиболее удачный расклад для подопечных Валерия Брагина в плей-офф.

Сборная России по хоккею обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею. В шестом матче группового этапа она одержала победу над национальной командой Швеции со счётом 3:2, причём его исход решался в серии буллитов. Выступление подопечных Валерия Брагина впечатлило болельщиков и экспертов, настроенных оптимистично в преддверии следующего этапа турнира.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отметил, что в том случае, если отечественная сборная продолжит в том же духе, у неё будут все шансы на завоевание золота чемпионата мира.

«Россия — Швеция — лучшее, что происходило на данном чемпионате мира. Мне очень понравилась игра: она была динамичная, быстрая, подвижная, много борьбы. Каждая из команд была достойна победы, но всё решила серия буллитов. Если сборная России продолжит играть так, как со шведами, то одержит победу на чемпионате мира», — цитирует Михайлова «Чемпионат».

Швеция открыла счёт в середине первого периода, а России удалось отыграться лишь на 53-й минуте. Затем команды вновь обменялись заброшенными шайбами и свели встречу к серии буллитов. По словам бывшего главного тренера сборной Владимира Крикунова, этот результат дался подопечным Брагина крайне непросто, так как сопернику была необходима исключительно победа.

«Наши ребята временами запирали шведов в их зоне, много бросали по воротам, но взломать их оборону было не так легко. Должны были рано или поздно забросить шайбу — это и произошло. В очередной раз проявили характер, прибавили и забили. Победу удержать не смогли в основное время, а вот в серии буллитов проявили себя», — прокомментировал результат Крикунов.

Шведская сборная набрала 10 очков в семи матчах и впервые в истории не вышла из группы на мировом первенстве. Двукратный чемпион мира Виталий Прошкин предположил, что россияне делали всё возможное, чтобы не пустить скандинавов в плей-офф.

«В матче против Швеции наша сборная долго не могла забросить, но у неё было большое желание: по ребятам было видно, что они очень хотели обыграть шведов, чтобы те не попали в плей-офф. Наверное, сегодня играли не так остро: у шведов не было удалений, не было ярко выраженных моментов, чтобы наши ребята могли вылезти на ворота или задеть шайбу на пятаке», — поделился мнением Прошкин.

В свою очередь, известный хоккейный судья и эксперт Леонид Вайсфельд отметил, что у него не было сомнений по поводу того, что россиянам удастся преодолеть групповой этап.

«Шведы играли неплохо, но преимущество было у сборной России. В третьем периоде перешли на игру в три звена и это дало результат. Единственное, хотелось бы, чтобы команда улучшила реализацию моментов. А так надо поздравить наших ребят с победой, Валерия Николаевича Брагина с днем рождения и хорошо подготовиться к плей-офф», — приводит слова Вайсфельда «Спорт-Экспресс».

В матче со шведами к россиянам присоединились защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов и нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, завершившие выступление в Кубке Стэнли. По мнению экспертов, первая игра для них получилась тяжёлой.

«Володя — техничный парень, он может исполнить буллит в своей классике. Первая игра для энхаэловцев была тяжёлой: им надо вкатиться, почувствовать партнёров и площадку. Но, несмотря на это, они поучаствовали в голах и, как следствие, помогли российской команде», — резюмировал заслуженный тренер России Владимир Плющев.

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В настоящий момент сборная России с 14 очками лидирует в группе А. Для того, чтобы выйти в плей-офф с первого места, ей необходимо обыграть Белоруссию. В том случае, если это произойдёт, а национальная команда Канады станет четвёртой в своей группе, они могут встретиться уже в четвертьфинале. Аналогичный расклад ждёт россиян, если они опустятся на вторую строчку, а североамериканцы станут третьими.

По мнению почётного вице-президента Федерации хоккея России (ФХР) Юрия Карандина, более подходящим вариантом для отечественной команды был бы выход на Казахстан, Латвию или Германию, а с Канадой лучше встретиться на более поздней стадии.

«Для меня наша команда — приятный сюрприз. Играет, может, не эффектно, но эффективно. Нравится командный характер, Антон Слепышев в роли капитана. В воротах занял своё место Александр Самонов — и не даёт повода для замены. Ну и такой ровной линии обороны у сборной России давно не было», — сказал Карандин.

Из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений групповая стадия турнира проходит при пустых трибунах. Однако болельщики смогут присутствовать на матчах плей-офф. По мнению первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга, это станет подспорьем для российских хоккеистов.

«Присутствие зрителей обязательно даст нам дополнительный импульс. Для нас эмоциональный фон — это одна из самых важных составляющих при игре. Мы очень рады, что на остальных играх зрители будут на трибунах… Самое важное впереди, всё только начинается. Дальше сборная России будет только улучшать организацию и качество игры», — цитирует Ротенберга ТАСС.