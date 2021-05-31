Голы Слепышева и Барабанова за 12 секунд и решающий буллит Тарасенко: Россия обыграла Швецию и вышла в плей-офф ЧМ

Сборная России по хоккею в серии буллитов обыграла Швецию и гарантировала себе путёвку в четвертьфинал чемпионата мира. Отечественная команда большую часть матча уступала в счёте, но шайбы Антона Слепышева и Александра Барабанова, заброшенные в течение 12 секунд, помогли ей перевернуть ход противостояния. Скандинавам удалось перевести встречу в овертайм благодаря точному броску Виктора Олофссона. Однако в серии буллитов подопечные Валерия Брагина, которому 31 мая исполнилось 65 лет, взяли верх. Решающий удар нанёс Владимир Тарасенко. Шведы же впервые в истории не вышли из группы на чемпионате мира.

Первая игра Тарасенко и Орлова

Сборная России по хоккею к своему предпоследнему матчу группового этапа чемпионата мира со Швецией подошла в статусе одного из лидеров группы А. Отечественная команда, набрав 12 очков в пяти встречах, делила первое место со Словакией и Швейцарией. При этом она провела на одну игру меньше конкурентов.

Но самое главное, подопечные Валерия Брагина практически обеспечили себе выход в плей-офф: чтобы гарантировать себе попадание в четвертьфинал, им было достаточно набрать всего одно очко. А в случае победы над Белоруссией во вторник и даже поражения в овертайме от скандинавов россияне становились недосягаемыми для соперников.

В гораздо более сложном положении находились «тре крунур». Подопечные Юхана Гарпенлёва накануне с огромным трудом одолели словаков и поднялись на промежуточное четвёртое место, поскольку у чехов, отстававших от них на одно очко, имелась игра в запасе.

Таким образом, шведам жизненно необходима была победа над Россией. В свою очередь, отечественные хоккеисты наверняка горели желанием не только поставить подножку принципиальному сопернику, но и сделать подарок Валерию Брагину, которому в день игры исполнилось 65 лет.

Кроме того, в преддверии матча карантин завершил Сергей Бобровский. Вратарь наконец-то присоединился к команде, но в заявку не попал, и место на последнем рубеже вновь занял Александр Самонов. Зато в составе оказались два игрока НХЛ, которые приехали в Латвию раньше: защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов и нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко.

Гол Фрёдена в большинстве

Первый период отчётного матча прошёл при практически подавляющем преимуществе сборной России. Подопечные Брагина действовали на высоких скоростях и откровенно опережали соперника, которому победа была нужна больше. При этом шведы достаточно много позволяли в своей зоне. Уже на первой минуте Антон Бурдасов после передачи Никиты Задорова от правого борта чудом не попал в пустой угол.

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Скандинавам оставалось лишь выводить оппонента на эмоции. Так, Магнусу Нюгрену удалось спровоцировать Артёма Швец-Рогового, и хоккеисты получили обоюдное удаление. А на седьмой минуте россияне впервые остались в меньшинстве — Артём Зуб получил две минуты за нарушение правил на своём пятаке.

К разочарованию российских болельщиков, сине-жёлтые моментально наказали соперника за ошибку. Отечественные хоккеисты сначала позволили Оскару Линдбергу нанести бросок от правого борта, а затем сыграть на добивании Йесперу Фрёдену. Самонов в этой ситуации сделал всё, что мог. А шведы реализовали, по сути, единственный свой момент в стартовом игровом отрезке.

Пропустив, подопечные Брагина лишь усилили давление на ворота соперника. Скандинавы держались с огромным трудом и только благодаря своему голкиперу Адаму Рейдеборну. Выступающий за «Ак Барс» хоккеист явно горел желанием проявить себя именно в противостоянии с Россией.

В паре эпизодов он выручил партнёров после опаснейших бросков Антона Слепышева, а за пару минут до сирены чудом справился не только с щелчком Зуба из левого круга вбрасывания, но и с добиванием Тарасенко. Его выстрел Рейдеборн парировал уже ногой. В общей сложности в первом периоде россияне нанесли 13 бросков по чужим воротам против пяти у шведов.

Упущенные моменты россиян

Во второй 20-минутке ход матча почти не изменился. Сборная России продолжала владеть преимуществом и улучшала статистику по броскам. Однако с каждым нереализованным моментом уверенность команды в своих силах падала. Кроме того, подопечные Брагина на этот раз упустили не так много шансов, как в первом периоде.

Пожалуй, можно вспомнить разве что бросок Ивана Морозова из левого круга и щелчок Бурдасова с близкой дистанции. В обоих эпизодах выше всяких похвал сыграл Рейдеборн. А чуть позже Слепышев продавил двух защитников, выскочил к воротам по правому борту и вместе с голкипером оказался в сетке. Шведы едва не устроили самосуд над капитаном россиян, хотя он влетел в оппонента после контакта с Андреасом Вингерли.

Если в первом периоде шведы практически ничего не создали у ворот Самонова, хотя и сумели открыть счёт, то во втором смотрелись куда интереснее. Контратаки скандинавов несли в себе реальную угрозу. Периодически защитники россиян, в том числе Орлов, допускали ошибки и позволяли соперникам убегать на свободное пространство.

К счастью, в эти моменты Самонов спасал команду. В частности, он не позволил Марио Кемпе обыграть себя броском с острого угла. Затем не дал отправить шайбу в сетку Максу Фрибергу, хотя она уже проскочила ему за спину. Наконец, вратарь справился с щелчком того же Фриберга с нескольких метров и в этом эпизоде даже получил небольшое повреждение шлема. В концовке периода шведы не только успокоили игру, но даже завладели инициативой, что не могло не вызвать тревогу у Брагина.

Судьбоносные сейвы Самонова

Заключительный период получился для россиян непростым и по большей части проходил не под их диктовку. Начался он с необязательного удаления Слепышева за нарушение численного состава. Шведы тут же едва не наказали соперника. Рикард Ракелль отметился опасным броском из правого круга, а на добивании не попал в дальний угол.

Скандинавы продолжили создавать моменты, а вот у отечественного коллектива не получалось ничего. Болельщики не могли дождаться не просто остроты, но даже бросков по чужим воротам. Если до того Рейдеборн регулярно вступал в игру, то на этом отрезке встречи откровенно заскучал.

Зато не скучал Самонов. Вратарь СКА показал себя во всей красе и в сложный для команды момент выручал своих партнёров. Те же продолжали ошибаться. Например, Никита Нестеров рядом с бортом на глазах у судьи ударил нападающего по шее клюшкой и вынужден был отправиться на скамейку штрафников. К слову, за весь матч россияне так ни разу и не сыграли в большинстве.

Когда показалось, что второе поражение сборной России на турнире неизбежно, на первый план вышли те хоккеисты, от которых этого ждали больше всего, — звёзды из НХЛ. На 53-й минуте Орлов вошёл в зону, красиво обыграл оппонента и выдал передачу на пустой угол Слепышеву. От конька капитана шайба влетела в сетку, причём о нарушении правил речи не шло, поскольку нападающий не играл ногой намеренно.

Далее события развивались стремительно. Россияне тут же выиграли вбрасывание в центральной зоне, и Нестеров со своей половины площадки вывел один на один Тарасенко. Владимир сблизился с Рейдеборном, но не сумел его переиграть. Тем не менее шайбу тут же подхватил Барабанов и всё-таки отправил её в ворота. Для Александра гол стал уже четвёртым на текущем чемпионате мира, и в командной гонке снайперов он догнал Бурдасова.

К сожалению, удержать победный счёт россиянам не удалось, хотя возникло ощущение, что шведы, как и в матче с чехами, дрогнули. Но вновь всё решило индивидуальное мастерство отдельно взятого исполнителя. Виктор Олофссон выскочил со скамейки, подхватил шайбу, играючи ушёл от Слепышева и Проворова и нанёс точный и сильный бросок в дальний угол.

В оставшееся до сирены время скандинавы штурмовали ворота Самонова, поскольку им были необходимы победа в основное время и три очка, но так и не сумели пробить голкипера СКА. Не удалось им это и в овертайме, хотя шайба держалась у «тре крунур» порядка трёх минут из пяти.

А в серии буллитов удачливее оказались россияне. Самонов парировал броски Ракелля и Олофссона, а Маркус Сёренсен в решающий момент не попал в створ. Зато Тарасенко свою попытку реализовал шикарно. На паузе он убрал Рейдеборна и отправил шайбу в сетку. Так сборная России одержала тяжелейшую победу и гарантировала себе путёвку в четвертьфинал. Швеция же впервые в истории не вышла из группы на первенстве планеты.