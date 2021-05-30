Бобровский заявил, что сразу принял решение о поездке на ЧМ по хоккею

Голкипер сборной России по хоккею Сергей Бобровский рассказал, как принял решение о прибытии в расположение национальной команды для участия в чемпионате мира 2021 года в Риге.

«Вызов в сборную России поступил после последней игры серии с «Тампой». Долго не думал, сразу принял решение ехать на чемпионат мира. Руководство сборной сработало очень оперативно: мне сразу заказали билеты и оформили все необходимые документы», — цитирует Бобровского пресс-служба Федерации хоккея России.

Он также признался, что следил за всеми играми национальной команды, пока не выступал за неё. По его словам, вызов в сборную всегда является большой честью и у него достаточно сил и эмоций.

В последнем матче на ЧМ Россия обыграла Швейцарию со счётом 4:1. На групповом этапе россиянам осталось встретиться со Швецией и с Белоруссией.

Ранее двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков предположил, на какой позиции будет играть Владимир Тарасенко в сборной России на ЧМ.