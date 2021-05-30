Бадюков предположил, на какой позиции будет играть Тарасенко в сборной России на ЧМ

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Двукратный обладатель Кубка Гагарина и эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о позиции форварда Владимира Тарасенко в составе сборной России по хоккею на чемпионате мира 2021 года в Риге.
Бадюков предположил, на какой позиции будет играть Тарасенко в сборной России на ЧМ
  • © Федерация хоккея России

«Возможны разные варианты тройки с Тарасенко. Неизвестно, в каком сочетании команда проведёт следующий матч, потому что есть выбывшие ребята, которые могут ещё и вернуться. Естественно, Тарасенко будет после карантина, его попробуют в разных сочетаниях. У нас есть и Шалунов, и Слепышев, и Бурдасов. Но как мы видели в НХЛ, Тарасенко может играть с любого фланга. Думаю, попробуют его прежде всего с правого фланга», — цитирует Бадюкова «Чемпионат».

По его мнению, главное в предстоящих матчах — сдержать темп соперника. Он также отметил, что национальная команда прибавляет от игры к игре.

В последнем матче на ЧМ Россия обыграла Швейцарию со счётом 4:1. На групповом этапе россиянам осталось встретиться со Швецией и Белоруссией.

Ранее глава ФХР Владислав Третьяк заявил, что сборная России обязана не пустить Швецию в плей-офф ЧМ-2021.

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