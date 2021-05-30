Третьяк заявил, что сборная России обязана не пустить Швецию в плей-офф ЧМ-2021

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что сборной России следует обыграть команду Швеции на чемпионате мира, чтобы не пустить скандинавскую сборную в плей-офф чемпионата мира — 2021.
Третьяк заявил, что сборная России обязана не пустить Швецию в плей-офф ЧМ-2021
  • Reuters

«Надо шведов тоже наказывать, чтобы они не попали никуда. Обязательно нужно обыгрывать их. Впрочем, и шведов, и белорусов, и всех остальных необходимо побеждать, а там как карта ляжет. Чтобы стать чемпионом мира, надо обыгрывать всех, иначе шансов на золотые медали не будет», — приводит РИА Новости слова Третьяка.

Матч сборных России и Швеции пройдёт в рамках шестого тура предварительного этапа чемпионата мира и состоится 31 мая.

Ранее Третьяк выразил мнение, что появление болельщиков на матчах ЧМ-2021 поможет сборной России.

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