Третьяк считает, что появление болельщиков на матчах ЧМ-2021 поможет сборной России

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал допуск болельщиков на матчи чемпионата мира 2021 года, который проходит в Риге.

«Наших зрителей будет не так много из-за коронавирусных ограничений, но я считаю, что мы получим много местных болельщиков, которые придут поддержать сборную России. Это ещё больше придаст стимул нашей команде для победы, потому что болельщики играют большую роль. Это члены нашей хоккейной семьи, которые сидят на трибунах», — приводит слова ТАСС Третьяка.

Власти Латвии разрешили присутствие болельщиков на матчах ЧМ по хоккею с 1 июня. На трибунах смогут находиться лишь те зрители, кто уже вакцинировался от коронавируса или же перенёс болезнь.

Чемпионат мира в Риге проходит с 21 мая по 6 июня.

Ранее Третьяк высказался о ситуации с вратарями в сборной России.