Третьяк: Бобровский классом выше, но он и Самонов — два шикарных вратаря

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказал мнение о вратарях национальной сборной на чемпионате мира 2021 года в Риге.

«Самонов две игры подряд проводит удачно. Сегодня не так важно, кто займёт место в воротах сборной России в четвертьфинале. Бобровский, конечно, классом выше, но он и Самонов — два шикарных вратаря. Другое дело, что приезд Бобровского — подспорье для сборной России. То, что он сразу согласился приехать, — большой респект», — приводит слова Третьяка «Чемпионат».

Ранее Валерий Брагин высказал мнение о прибытии Бобровского в расположение команды на чемпионате мира.