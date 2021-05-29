Третьяк: Бобровский классом выше, но он и Самонов — два шикарных вратаря

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказал мнение о вратарях национальной сборной на чемпионате мира 2021 года в Риге.
Третьяк: Бобровский классом выше, но он и Самонов — два шикарных вратаря
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Самонов две игры подряд проводит удачно. Сегодня не так важно, кто займёт место в воротах сборной России в четвертьфинале. Бобровский, конечно, классом выше, но он и Самонов — два шикарных вратаря. Другое дело, что приезд Бобровского — подспорье для сборной России. То, что он сразу согласился приехать, — большой респект», — приводит слова Третьяка «Чемпионат».

Ранее Валерий Брагин высказал мнение о прибытии Бобровского в расположение команды на чемпионате мира.

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