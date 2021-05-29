Брагин: Бобровский приехал в сборную на ЧМ заряженным
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«Бобровский сейчас на карантине. Он приехал заряженным, с хорошими глазами. Посмотрим, как он будет выглядеть дальше. Хорошо, что он у нас есть, — будем выбирать между ним и Самоновым», — приводит слова Брагина «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне НХЛ Бобровский сыграл в 31 матче регулярного чемпионата и трёх встречах плей-офф.
Ранее Брагин заявил, что ещё рано говорить о победе сборной России по хоккею на ЧМ.