Брагин: Бобровский приехал в сборную на ЧМ заряженным

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Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин высказал мнение о прибытии в расположение команды на чемпионат мира 2021 года в Риге голкипера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского.
Брагин: Бобровский приехал в сборную на ЧМ заряженным
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«Бобровский сейчас на карантине. Он приехал заряженным, с хорошими глазами. Посмотрим, как он будет выглядеть дальше. Хорошо, что он у нас есть, — будем выбирать между ним и Самоновым», — приводит слова Брагина «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне НХЛ Бобровский сыграл в 31 матче регулярного чемпионата и трёх встречах плей-офф.

Ранее Брагин заявил, что ещё рано говорить о победе сборной России по хоккею на ЧМ.

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