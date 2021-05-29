Брагин: Бобровский приехал в сборную на ЧМ заряженным

Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин высказал мнение о прибытии в расположение команды на чемпионат мира 2021 года в Риге голкипера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского.

«Бобровский сейчас на карантине. Он приехал заряженным, с хорошими глазами. Посмотрим, как он будет выглядеть дальше. Хорошо, что он у нас есть, — будем выбирать между ним и Самоновым», — приводит слова Брагина «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне НХЛ Бобровский сыграл в 31 матче регулярного чемпионата и трёх встречах плей-офф.

Ранее Брагин заявил, что ещё рано говорить о победе сборной России по хоккею на ЧМ.