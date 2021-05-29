Брагин считает, что ещё рано говорить о победе сборной России по хоккею на ЧМ

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Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин высказался о победе над Швейцарией в рамках группового этапа чемпионата мира 2021 года в Риге, а также поделился мнением о шансах команды на золотые медали турнира.
Брагин считает, что ещё рано говорить о победе сборной России по хоккею на ЧМ
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Результат в матче со швейцарцами пришёл за счёт отдачи, поймали сегодня на себя 30 бросков ребята. Называть нас главным претендентом на золото преждевременно, идём шаг за шагом, матч за матчем. Просто думаем о следующей игре, а там уже посмотрим на результат», — цитирует Брагина РИА Новости.

Россияне обыграли Швейцарию со счётом 4:1.

Подопечные Валерия Брагина набрали 12 очков и поднялись на первое место группы A. В следующем матче, который состоится 31 мая, Россия сыграет со Швецией. 

Ранее сообщалось, что Сергей Толчинский признан лучшим хоккеистом сборной России в матче со Швейцарией.

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