Брагин считает, что ещё рано говорить о победе сборной России по хоккею на ЧМ

Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин высказался о победе над Швейцарией в рамках группового этапа чемпионата мира 2021 года в Риге, а также поделился мнением о шансах команды на золотые медали турнира.

«Результат в матче со швейцарцами пришёл за счёт отдачи, поймали сегодня на себя 30 бросков ребята. Называть нас главным претендентом на золото преждевременно, идём шаг за шагом, матч за матчем. Просто думаем о следующей игре, а там уже посмотрим на результат», — цитирует Брагина РИА Новости.

Россияне обыграли Швейцарию со счётом 4:1.

Подопечные Валерия Брагина набрали 12 очков и поднялись на первое место группы A. В следующем матче, который состоится 31 мая, Россия сыграет со Швецией.

Ранее сообщалось, что Сергей Толчинский признан лучшим хоккеистом сборной России в матче со Швейцарией.