Брагин считает, что ещё рано говорить о победе сборной России по хоккею на ЧМ
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«Результат в матче со швейцарцами пришёл за счёт отдачи, поймали сегодня на себя 30 бросков ребята. Называть нас главным претендентом на золото преждевременно, идём шаг за шагом, матч за матчем. Просто думаем о следующей игре, а там уже посмотрим на результат», — цитирует Брагина РИА Новости.
Россияне обыграли Швейцарию со счётом 4:1.
Подопечные Валерия Брагина набрали 12 очков и поднялись на первое место группы A. В следующем матче, который состоится 31 мая, Россия сыграет со Швецией.
Ранее сообщалось, что Сергей Толчинский признан лучшим хоккеистом сборной России в матче со Швейцарией.