Швеция впервые в истории не вышла из группы на чемпионате мира по хоккею
- Reuters
За сборную России заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев и Александр Барабанов. В составе национальной команды Швеции отличились Йеспер Фрёден и Виктор Олофссон.
Победный буллит на счету Владимира Тарасенко.
Таким образом, Россия набрала 14 очков, заняла первое место в турнирной таблице группы А и вышла в плей-офф чемпионата мира. Швеция набрала десять очков, расположилась на пятой позиции и лишилась шансов на выход в плей-офф.
Отметим, что Швеция впервые в истории не вышла из группы на чемпионате мира по хоккею.
Ранее сообщалось, что Россия забросила две шайбы Швеции за 12 секунд на ЧМ-2021.