Важная победа для Швеции и поражение Латвии в овертайме: чем запомнился десятый день ЧМ по хоккею

Сборная Швеции одержала волевую победу над Словакией и поднялась в зону плей-офф. Белоруссия потерпела разгромное поражение от Швейцарии и потеряла последние шансы на выход в четвертьфинал. Канада забросила семь шайб в ворота итальянцев. А Латвия в овертайме уступила Финляндии. Чем запомнился десятый день чемпионата мира по хоккею — в материале RT.

Характер скандинавов

В центральном матче игрового дня сошлись Швеция и Словакия. «Тре крунур» успех был жизненно необходим, поскольку в первых пяти встречах турнира она одержала только две победы и остановилась на шестом месте. Словаки, напротив, потерпели лишь одно поражение и ведут борьбу за лидерство в группе А.

Неудивительно, что именно скандинавы с первых минут пошли вперёд, поскольку другого выбора у них просто не оставалось. Однако атаки подопечных Юхана Гарпенлёва носили достаточно прямолинейный характер, а их давление практически не приводило к созданию опасных моментов у ворот Адама Гуски.

Куда интереснее в контратаках смотрелись словаки. Собственно, в стартовом периоде они нанесли десять бросков против шести у соперника и неоднократно могли огорчить Адама Рейдеборна. Чего стоит хотя бы неточный бросок Юрая Слафковски в пустой угол. Но незадолго до перерыва команда всё-таки открыла счёт. Коллектив Крэйга Рэмзи накрыл соперника прессингом в чужой зоне, и Петер Цегларик отметился результативным щелчком. Причём Рейдеборн отразил бросок, но рикошетом от Магнуса Нюгрена шайба оказалась в сетке.

Во втором периоде шведы начали действовать с ещё большим желанием и увеличили давление на ворота Гуски. В конце концов это всё же привело к голу. Максу Фрибергу удался мягкий наброс на пятак, который замкнул Маркус Сёренсен.

Сравняв счёт, скандинавы окончательно завладели инициативой и закрыли оппонента в зоне. Броски по воротам Гуски шли один за другим, но до поры он спасал свою команду, а иногда оппоненту недоставало точности. Казалось, коллективу Гарпенлёва не хватает самой малости. И этой деталью стало удаление Адама Яношика за подножку. Швеция моментально реализовала большинство. Виктор Олофссон с кистей отметился броском в девятку.

В дальнейшем словаки имели моменты, чтобы отыграться. Но, в отличие от соперника, им не удалось отличиться в неравных составах и наказать оппонента за фолы Нюгрена и Йеспера Фрёдена. А на последней минуте Исак Лундестрём поразил пустой створ и поставил точку в противостоянии. Так шведы одержали важнейшую победу и поднялись в зону плей-офф. Тем не менее отстающие от них на балл чехи имеют встречу в запасе.

Безволие белорусов

Для сборной Белоруссии чемпионат мира стартовал весьма успешно. После поражения от Словакии они сенсационно обыграли Швецию, а затем лишь в овертайме уступили Чехии. Казалось, с таким количеством неожиданных результатов команда вполне может побороться за попадание в плей-офф. Однако вслед за этим подопечные Михаила Захарова потерпели болезненные поражения от Великобритании (3:4) и Дании (2:5).

В воскресенье, для того чтобы сохранить шансы на выход в четвертьфинал, коллективу с постсоветского пространства требовалось обыгрывать Швейцарию. Тренерский штаб в преддверии ключевого противостояния пошёл на серьёзные перемены в составе. В заявку на встречу не попали сразу четыре легионера: Ник Бэйлен, Франсис Паре, Дэнни Тейлор и Шейн Принс.

Однако это не помогло. «Альпийцы» открыли счёт уже на 36-й секунде благодаря грамотной игре на добивании Кристофа Берчи. Вдобавок в первом периоде лёд после двойного силового приёма покинул ключевой защитник белорусов Кристиан Хенкель. После этого команда развалилась окончательно. Молодой вратарь «Северстали» Константин Шостак пропустил ещё две шайбы и уступил место на последнем рубеже Алексею Колосову. Того тоже огорчили трижды. Итоговый счёт — 6:0. Сборная Белоруссии потеряла последние шансы на попадание в плей-офф.

В составе швейцарцев же стоит отметить, во-первых, голкипера Леонардо Дженони, отразившего все 20 бросков в створ. Во-вторых, набравшего три балла за результативность Йоэля Вермина. Наконец, Грегори Хофман забросил пятую шайбу на турнире и теперь делит лидерство в гонке снайперов первенства с британцем Лиамом Кирком.

Кураж канадцев

Канадцы, напротив, начали чемпионат не лучшим образом, потерпев три поражения подряд, но затем набрали ход и обыграли Норвегию, Казахстан и Италию с общим счётом 15:5. Впрочем, у скуадра адзурра шансов в противостоянии с «кленовыми листьями» изначально не было никаких.

В итоге подопечным Жерара Галлана хватило 12 минут, чтобы отправить в ворота уступающего в классе соперника четыре безответные шайбы. Джорджо Де Беттин в критический момент произвёл замену вратаря, и это помогло. Следующим голом фаворит отметился только во втором периоде, а итальянцы перед этим даже успели отличиться благодаря точному броску с близкой дистанции Анджело Мичели.

После канадцы вновь взвинтили обороты и играючи ещё трижды огорчили оппонента — 7:1. Сразу два человека в ростере североамериканской команды набрали по четыре балла за результативность. Коннор Браун отдал четыре голевые передачи, а Эндрю Манджапане оформил дубль и дважды ассистировал партнёрам.

Кроме того, Браун вместе с Адамом Хенриком и Петером Цеглариком теперь делят первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата с девятью очками в активе. Канадцам же третья победа подряд помогла догнать в турнирной таблице группы B Германию, которая замыкает зону плей-офф. При этом Бундестим провела на одну игру меньше.

Везение финнов

А чуть позже большой подарок Канаде преподнесла Финляндия, которая обыграла Латвию в овертайме (3:2) и не позволила ей обойти североамериканцев и немцев в турнирной таблице октета B. Настрой прибалтов на данную встречу был очень серьёзным. Например, в одном из эпизодов Рональд Кениньш применил такой силовой приём против Кима Ноусиайнена, что тот улетел на скамейку своей команды.

Но вот мастерства у Суоми оказалось всё же больше. Уже на четвёртой минуте фавориту удалось открыть счёт. Янис Калниньш отразил бросок из левого круга, но ничего не смог поделать с добиванием от Саку Мяэналанена. Впрочем, латыши отыгрались незадолго до сирены на перерыв. Молодой нападающий рижского «Динамо» Мартиньш Дзиеркалс подарил болельщикам надежду, грамотно распорядившись своим шансом на пятаке.

Но во втором периоде финны вновь вышли вперёд. Теперь уже Ииро Пакаринен грамотно подставил клюшку под бросок партнёра от синей линии. Коллектив Боба Хартли вновь оказался в положении отыгрывающегося.

Тем не менее прибалты не думали сдаваться. В заключительной 20-минутке они обрушили настоящий шквал атак на ворота Харри Сятери и всё-таки сумели вновь отыграться. Дубль оформил Дзиеркалс. Форвард в последний момент успел подставить клюшку под наброс партнёра от левого борта, и снаряд срикошетил точно в сетку.

В результате судьба противостояния решилась только в овертайме. Финны буквально за четыре секунды до его окончания вырвали победу благодаря броску Антона Лунделля и лишили соперника важнейшего очка в борьбе за выход в четвертьфинал. Теперь Канада, Латвия и Германия делят четвёртое место. При этом у немцев один матч в запасе.