Сборная Канады по хоккею разгромила Италию на ЧМ

Сборная Канады одержала крупную победу над Италией на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Риге.

Встреча завершилась со счётом 7:1.

В составе родоначальников хоккея дубль оформил Эндрю Манджапане, а также по разу отличились Коул Перфетти, Трой Стечер, Адам Хенрик, Макс Комтуа и Брэндон Пирри. Итальянцы ответили только голом Анджело Мичели.

Канада набрала 9 очков и поднялась на пятое место в группе B. Италия находится на последней строчке без очков.

Ранее сообщалось, что Швейцария забросила шесть безответных шайб в ворота Белоруссии на ЧМ по хоккею.