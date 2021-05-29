Восемь шайб Казахстана за период, выход Финляндии в плей-офф и победы Чехии и США: чем запомнился 9-й день ЧМ по хоккею

Казахстан разгромил Италию, забросив восемь шайб в третьем периоде, а Финляндия вырвала победу у Германии и первой пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею. Словакия сломила сопротивление Дании и сравнялась с Россией по набранным очкам, а Чехия взяла верх над Великобританией. США забросили всего две шайбы, но при этом лишили Норвегию шансов на квалификацию в плей-офф. Чем запомнился девятый день соревнований — в материале RT.

Период имени Толчинского

Сборная России по хоккею одержала на чемпионате мира четвёртую победу. В своём пятом матче на турнире подопечные Валерия Брагина встречались с Швейцарией, с которой, так же, как и со Словакией, делили первое место в группе A. Игра закончилась со счётом 4:1 в пользу отечественной команды.

Первые два периода прошли в весьма быстром темпе, но болельщики за это время увидели всего лишь один гол. Антон Бурдасов продолжил традицию своей сборной забрасывать первую шайбу в матче только в большинстве. Лучший бомбардир российской команды набрал уже шестое очко за турнир и вплотную приблизился к самым результативным игрокам чемпионата мира.

Швейцарцам удалось сравнять счёт в третьем периоде, после чего в игру по-настоящему вступил Сергей Толчинский. Сначала нападающий в безнадёжной ситуации, когда его опрокинули на лёд, смог сидя и одной рукой отдать пас Павлу Карнаухову, который тут же вывел россиян вперёд. Спустя две минуты он же забросил следующую шайбу после сольного прохода по левому краю. А за полторы секунды до финальной сирены Толчинский оформил дубль, успев расстрелять пустые ворота соперника.

Сборной России в двух оставшихся матчах с Швецией и Белоруссией достаточно набрать одно очко, чтобы выйти в плей-офф. Но чтобы выйти в четвертьфинал с первого места, подопечным Брагина всё-таки нужно будет одержать две победы и надеяться на поражения ближайших конкурентов.

Ответный ход Словакии

Российские хоккеисты недолго удерживали первое место в группе. Вскоре их снова отодвинула сборная Словакии. После победы над Данией она тоже набрала 12 очков, но в турнирной таблице оказалась выше за счёт личной встречи.

Четвёртая победа далась подопечным Крэйга Ремзи очень непросто. Они были на голову сильнее своих соперников, но на счёте это никак не отражалось. В двух первых периодах словаки так и не смогли занести шайбу в ворота Себастьяна Дама, хотя у них для этого было 23 попытки. Только в третьем периоде разрозненные действия датчан в обороне позволили Петеру Цегларику забросить шайбу. Он набрал восьмой балл за результативность и стал лучшим бомбардиром турнира, обойдя в том числе лидера датской сборной Никласа Йенсена.

Вскоре ещё одна ошибка скандинавов привела к тому, что Дам после пары сейвов остался один на один с Адамом Яношиком, и тот забросил свою первую шайбу на этом чемпионате мира. Словакия победила со счётом 2:0 и тоже должна набрать всего одно очко, чтобы впервые с 2013 года пробиться в четвертьфинал.

Восхождение Чехии продолжается

В первом матче субботы в группе A встречались сборные Чехии и Великобритании. Подопечные Филипа Пешана окончательно оправились от неудачного старта на чемпионате мира и одержали третью победу подряд, что позволило им заново включиться в борьбу за попадание в плей-офф.

Британцы и так не могли считаться фаворитами матча. Кроме того, им предстояло выйти на лёд уже в шестой раз за восемь дней. Чехи сразу же воспользовались усталостью соперника и в первом же периоде нанесли 18 бросков по воротам Джексона Уистла. Лукаш Клок открыл счёт в большинстве.

В дальнейшем чехи забросили ещё три шайбы подряд, на что британцы ответили лишь одной за 23 секунды до конца второго периода. Лиам Кирк — лучший снайпер турнира — в этот раз стал ассистентом для Мэттью Майерса. Чехи пропустили в меньшинстве, подтвердив статус одной из худших команд при игре в неравных составах.

В третьем периоде чешские хоккеисты установили окончательный счёт 6:1 в свою пользу благодаря голам Радана Ленца и Либора Шулака. Столь высокая результативность позволила команде Пешана обойти Данию в турнирной таблице, несмотря на одинаковое количество очков. В следующий раз чехи сыграют как раз с датчанами, и этот матч может стать битвой за путёвку в плей-офф.

Финляндия в четвертьфинале

Сборной Финляндии удалось первой из всех участниц чемпионата мира гарантировать себе попадание в плей-офф. Это произошло после победы над Германией в центральном матче субботы, имевшем большое влияние на расстановку команд в группе B.

Голы в этой встрече были редкостью — в каждом из трёх периодов зрители увидели всего по одной заброшенной шайбе. В первом отличился 19-летний Антон Лунделль. Ему хватило всего лишь восьми секунд, чтобы реализовать первое большинство в игре. Во второй 20-минутке у немцев было всего два броска в створ по воротам Юхо Олкинуоры, но зато один из них оказался проблемным для голкипера. Гол Корбиниана Хольцера позволил восстановить равновесие.

Последняя треть матча не была похожей на две предыдущие. Финны атаковали реже и даже уступили по количеству бросков, но всё-таки смогли одержать победу. Лунделль подобрал шайбу после потери немцев и направил её точно Артту Руотсалайнену, завершившему контратаку. Действующие чемпионы мира выиграли с разницей в одну шайбу и стали недосягаемыми для четырёх команд из своей группы.

Вылет Норвегии после встречи с США

Вторыми по итогам дня в группе B стали США. Американцы одержали четвёртую победу подряд, на этот раз переиграв норвежцев с разницей в одну шайбу, после чего те потеряли последние шансы на выход в плей-офф.

В стартовом составе «звёздно-полосатых» дебютировал на турнире вратарь Джейк Эттингер — до этого он уже принёс победу над Канадой, но начинал игру не с первых секунд. Недостаток соревновательной практики никак не сказался на голкипере «Даллас Старз». Почти весь матч он не позволял норвежцам забросить шайбу и в итоге сдался только на 55-й минуте, пропустив бросок Кена-Андре Олимба.

К тому времени американцы уже забросили две шайбы Хенрику Хёукеланну, вынужденному вернуться на лёд сразу после победы над Латвией по буллитам. Первый гол в середине стартового периода оформил Конор Гарланд, наказавший соперника за нарушение численного состава. Автором второго стал Тейдж Томпсон, для которого этот матч стал первым за шесть дней из-за травмы, полученной в игре с Канадой.

Голевая феерия Казахстана

Для сборной Казахстана матч с Италией был первым, в котором она могла считаться полноценным фаворитом. И игра, ставшая самой результативной на чемпионате мира, это полностью подтвердила. Подопечные Юрия Михайлиса одержали победу со счётом 11:3, а по итогам дня оказались на третьем месте в турнирной таблице группы B.

Поначалу ничто не предвещало такого оглушительного разгрома. В первом периоде итальянцы даже нанесли больше бросков, чем соперники, а по итогам 40 минут казахстанцы вели с вполне обычным счётом 3:1. Но после перерыва они забросили ещё восемь шайб при 19 бросках в створ.

Самым активным у Казахстана оказался 35-летний капитан Роман Старченко — он забросил две шайбы и ещё три раза ассистировал партнёрам. Всего за один матч он поднялся из конца списка бомбардиров на третье место.

Самую красивую шайбу из 11 забросил, пожалуй, Евгений Рымарев — ему удался сложный бросок с острого угла над плечом Джастина Фацио. Интересно, что итальянский вратарь после очередного проигрыша остался лидером турнира по количеству совершённых сейвов. Правда, по среднему количеству пропущенных шайб он почти приблизился к пяти голам за игру.