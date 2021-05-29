Гол Бурдасова в большинстве, дубль Толчинского и необычный пас Карнаухову: как Россия обыграла Швейцарию на ЧМ-2021

Сборная России по хоккею обыграла Швейцарию со счётом 4:1 в пятом матче чемпионата мира в Риге. Подопечные Валерия Брагина возглавили группу A. Исход встречи определился в третьем периоде, в котором Сергей Толчинский сидя отдал голевой пас Павлу Карнаухову, а затем оформил дубль. Перед этим Антон Бурдасов в большинстве забросил свою четвёртую шайбу за турнир.

К пятому туру чемпионата мира по хоккею лидерами группы A стали сразу три команды. Россия, Швейцария и Словакия набрали по девять очков и оторвались от всех других сборных, борющихся за выход в плей-офф. Словаки успели при этом сыграть с обоими соседями, так что внутри этой троицы оставалось провести только встречу между россиянами и швейцарцами.

Швейцарию можно было отнести к самым непредсказуемым участникам чемпионата мира. Подопечные Патрика Фишера способны как проиграть испытывающей большие проблемы Швеции с унизительным счётом 0:7, так и разгромить Словакию, обыгравшую при этом Россию, с той же разницей в семь шайб. Матч с командой Валерия Брагина должен был окончательно показать, способны ли швейцарцы претендовать на что-то по итогам турнира или запомнятся только не поддающимися логике результатами.

Брагину, в отличие от Фишера, удивлять соперника было нечем. Хотя в расположение российской сборной постепенно прибывают новые игроки, состав на матч с Швейцарией не претерпел серьёзных изменений по сравнению со встречей c Данией. Разве что на стартовое вбрасывание Брагин выпустил ударное звено, рассчитывая с первых минут задать игре высокий темп.

Первый период действительно прошёл на высоких скоростях и без лишних пауз. Команды по очереди атаковали, но не пользовались своими шансами. Вратарь швейцарцев Рето Берра уверенно отражал набеги российских хоккеистов, в то время как Александра Самонова частенько страховали защитники. Так продолжалось первые десять минут, пока Никита Задоров не нарушил правила на Фабрисе Херцоге.

Большинство в исполнении швейцарских хоккеистов могло превратиться в очень опасное оружие. Семь из своих 14 голов на турнире они добыли при численном преимуществе. Но россияне хорошо подготовились к игре в неравных составах. Хотя соперники все две минуты не выходили из чужой зоны, счёт они так и не открыли. Особенно старался российский игрок швейцарцев Филипп Курашёв, который то попадал в штангу, то выводил партнёров на полупустые ворота.

В равных составах никто по-прежнему не мог надолго завладеть преимуществом, хотя ближе к перерыву швейцарцы создали самый опасный момент за весь период. Нико Хишир прорвался по правому флангу и отдал хороший пас Андресу Амбюлю. Только реакция Самонова спасла россиян от неприятных разговоров в раздевалке.

Во втором периоде швейцарцы активизировались и попытались надолго закрепиться в российской зоне. Очень некстати спустя пять минут удалился Рушан Рафиков за подножку сопернику. Но, как оказалось, игры в меньшинстве уже можно было не бояться. На этот раз подопечные Фишера таких больших проблем не создавали, и игра быстро вернулась в своё привычное русло.

Россияне сохранили свои ворота в неприкосновенности по итогам получаса игры, но с их стороны голевых моментов, которые стоило бы вспоминать, так и не было. По-настоящему опасно у ворот Берра стало только тогда, когда он потерял клюшку и был вынужден только руками отбивать бросок Максима Шалунова. А вскоре Ромен Лёффль был наказан за выброс шайбы, и теперь уже россияне могли показать своё мастерство при игре в большинстве. Во всех предыдущих матчах свой первый гол они оформляли только так.

Традицию удалось соблюсти. Хотя командные действия у подопечных Брагина не ладились, на исходе двухминутки Антон Бурдасов подхватил шайбу, пролез по правому флангу и точно бросил в дальний угол ворот. Лучший бомбардир российской сборной на этом турнире набрал своё шестое очко, а его формальным ассистентом стал Эмиль Галимов, ранее не отличавшийся результативными действиями. В конце периода удвоить счёт мог Дмитрий Воронков, но от его клюшки шайба попала в каркас ворот Берра.

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После перерыва россияне продолжили играть в атакующий хоккей, но в один момент инициатива резко перешла к швейцарцам. Они проверили Самонова пару раз на прочность, а затем Амбюль выдал шикарный пас вдоль ворот Хиширу, дежурившему на пятачке. Капитану «Нью-Джерси Дэвилз» оставалось только подставить клюшку, чтобы сравнять счёт.

Поначалу казалось, что пропущенная шайба ввела россиян в ступор. Так же быстро, как раньше, они больше не нападали, предпочитая долго разыгрывать шайбу за своей синей линией. Но всё-таки никакого психологического надлома не было, и подопечные Брагина снова пошли в позиционную атаку. Спустя всего две минуты после гола Сергей Толчинский принял пас от Александра Барабанова и начал наступление по правому краю. Швейцарский защитник грубо оттолкнул его и повалил на лёд, за что должен был получить двухминутный штраф. Однако нападающий «Авангарда» не стал дожидаться свистка и сидя на льду одной рукой отдал пас Павлу Карнаухову на пятачок. Тот мгновенно вывел россиян вперёд.

Сам Толчинский на этом не успокоился. Ещё через две минуты он прорвался по левому борту, уронил Йонаса Зигенталера и оказался перед Берром. Российский игрок бросил под перекладину с неудобной руки и сделал счёт 3:1 за семь с половиной минут до конца матча. Швейцарцы не стали сразу же отпускать Берра, но когда заиграли вшестером, то смогли проверить на прочность перекладину российских ворот.

К счастью, шайба в сетку так и не залетела, а после тайм-аута соперников Толчинский вновь взял игру на себя. За полторы секунды до финальной сирены он успел бросить по пустым воротам и установить окончательный счёт — 4:1 в пользу сборной России, обыгравшей Швейцарию в десятый раз подряд. До матча Словакии с Данией подопечные Брагина вернули себе единоличное лидерство в группе.