Восемь шайб Швейцарии, камбэк Чехии и поражение Латвии: чем запомнился седьмой день ЧМ по хоккею

Чехия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею в Риге и отправила её в зону вылета. Швейцария разгромила Словакию и поднялась на первое место в группе A. США одержали победу над Латвией, а в её составе отличились самый возрастной и самый молодой форварды. Финляндия забросила всего три шайбы Италии, чей вратарь укрепил лидерство по количеству сейвов. Чем запомнился седьмой соревновательный день турнира — в материале RT.

Швейцарские качели

Совсем недавно сборная Швейцарии по хоккею разочаровала своих болельщиков, когда проиграла со счётом 0:7 Швеции и потерпела самое крупное поражение за более чем четверть века. Но ей удалось реабилитироваться уже в следующем матче — подопечные Патрика Фишера разгромили Словакию, забросив восемь шайб, и сразу же возглавили турнирную таблицу группы A.

Итоги первой 20-минутки совсем не предполагали, что матч закончится именно так. Швейцарцы нанесли всего лишь четыре броска по чужим воротам, в то время как словаки атаковали в три раза чаще. Но при этом у них страдала дисциплина, и за это они быстро поплатились. В середине периода счёт открыл Рафаэль Диас, и словаки впервые на этом чемпионате мира оказались в роли догоняющих.

После перерыва швейцарцы забросили ещё три шайбы в равных составах. К двум из них приложил руку Грегори Хофман. В начале третьего периода на табло дважды высветилось имя Филиппа Курашёва — сына российского хоккеиста Константина Курашёва. Он набрал баллы за передачу и гол, сделав счёт уже 6:0. Только после этого словаки стараниями Михала Криштофа смогли пробить вратаря Рето Берру.

На этом сборная Швейцарии не успокоилась. Пятиминутное удаление Мислава Росандича позволило продолжить голевую феерию. Грегори Хофман оформил дубль и набрал четвёртое очко за матч, а помог ему в этом Андрес Амбюль. 37-летний нападающий проводил 111-й матч на чемпионатах мира и обогнал по этому показателю советского хоккеиста Александра Мальцева. Чаще него на лёд выходил только немец Удо Кисслинг, у которого было 119 игр. Точку в матче поставил Ромен Лёффель — он за матч набрал три балла за результативность. Швейцария набрала девять очков, как Словакия и Россия, но опережает их по дополнительными показателям.

Победа Чехии в матче аутсайдеров

Швецию и Чехию привычно наблюдать борющимися за медали чемпионата мира или по крайней мере в четвертьфинале, но в четверг они выясняли между собой, кто будет замыкать турнирную таблицу группы A и чьи шансы на выход в плей-офф сведутся практически к минимуму. Победу в этом нерадостном споре одержали чехи, сумевшие подняться с последнего места на четвёртое.

Для шведов игра начиналась так же радостно, как и предыдущая встреча со швейцарцами. В первом периоде они забросили две шайбы в ворота Шимона Грубеца: сначала Андреас Вингерли реализовал контратаку, а вскоре Рикард Ракелль наказал соперников за удаление. Но «Тре крунур» так и не развили успех, и по итогам двух третей матча счёт не претерпел изменений.

В перерыве перед третьим периодом между хоккеистами двух команд завязалась потасовка, и на лёд вернулись по четыре полевых игрока с каждой стороны. Пространства в зоне шведов стало больше, и это позволило Якубу Вране нанести точный бросок из правого круга. Когда чехи заиграли в полном составе, а скандинавы опять недосчитались одного хоккеиста, Ян Коварж с партнёрами быстро разыграл шайбу и сравнял счёт.

Прошло совсем немного времени, и капитан чешской сборной помог ей уже выйти вперёд. Коварж после выигранного вбрасывания вернул шайбу на синюю линию, а оттуда точно прицелился Лукаш Клок. Тут же чехи нарушили, и у Швеции появился шанс отыграться, однако в этот момент лучшие свои качества проявил Грубец. Перед финальной сиреной скандинавы попытались вновь реализовать большинство, теперь уже за счёт замены вратаря, но лишь получили ещё одну шайбу в ворота. Сборная Чехии впервые на этом турнире одержала победу в основное время, а Швеция потерпела уже третье поражение.

Голы сборной США для всех возрастов

В первом матче группы B встречались сборные США и Латвии. Американцы одержали третью победу подряд и сравнялись по очкам с Германией, которая до этого дня единолично лидировала. Интересно, что в составе «звёздно-полосатых» шайбы забросили хоккеисты, один из которых в два раза младше другого.

Для хозяев льда игра началась из рук вон плохо. Герой матча с Канадой Матис Кивлениекс на второй минуте потерял клюшку, и Мэтт Теннисон сразу же воспользовался моментом, чтобы открыть счёт. Но американцы вскоре совершили два фола с разницей в семь секунд. Микс Индрашис уже по итогам первых пяти минут восстановил равновесие.

Следующим включил сирену за воротами хоккеист, чьё попадание на чемпионат мира стало самой большой неожиданностью. 36-летний Брайан Бойл, за свою жизнь успевший переболеть хроническим миелоидным лейкозом, полностью пропустил этот сезон, так и не найдя для себя места ни в одной из команд НХЛ. Наставник сборной США Джек Капуано всё-таки взял его в команду, хотя прежде Бойл никогда не выступал за национальную команду. В матче с Латвией он наконец-то оправдал тренерское доверие. На 15-й минуте нападающий начал очередную смену и сразу же перевёл шайбу в ворота Кивлениекса.

Латвийцам понадобилось меньше двух минут, чтобы снова отыграться, но большего они в этой встрече не добились. Во втором периоде американская сборная буквально заперла соперников в их зоне, перебросав их со счётом 14:4. Такой штурм в итоге принёс ещё два гола. Первый оформил Тревор Мур, а второй — самый молодой игрок в составе американец Мэттью Бенирс. 18-летний студент Университета Мичигана забросил шайбу из-за ворот.

Удивительно, что в третьем периоде от настырности американцев не осталось и следа. Они нанесли всего лишь три броска, но латвийская сборная не смогла наладить контригру и в итоге потерпела поражение. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу команды США, которая по дополнительным показателям всё-таки уступала Германии первую строчку в группе B.

Финское восхождение

Вскоре лидер во втором октете всё-таки сменился. Сборная Финляндии играла с Италией, что гарантировало ей очередные три очка. Набрав за четыре игры десять баллов, скандинавы обошли и Германию, и США, а своим соперникам приблизили вылет из элитного дивизиона.

Впрочем, эта встреча не стала для финнов совсем лёгкой прогулкой. Обилие бросков по воротам Джастина Фацио не позволяло им так же крупно вести в счёте. Действующие чемпионы мира забросили первую шайбу только после того, как оказались в большинстве, а в равных составах отличились лишь дважды. При этом почти всю работу за нападающих сделал защитник Тони Сунд — он оформил дубль и стал автором шайбы, оказавшейся в итоге победной.

Фацио постарался сделать так, чтобы Италия избежала разгрома, и добился этой цели. Он совершил 33 сейва, а всего за четыре матча отразил 152 броска — больше, чем любой другой вратарь. Правда, и пропускает итальянский голкипер в среднем 4,27 шайбы, чего никто из его коллег по амплуа себе не позволяет.