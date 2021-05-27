Николишин назвал нецелесообразным вызов Бобровского в сборную России на ЧМ

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Бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин прокомментировал вызов голкипера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского в сборную России по хоккею на чемпионат мира 2021 года в Риге.
Николишин назвал нецелесообразным вызов Бобровского в сборную России на ЧМ
  • Reuters

«Приезд Бобровского нецелесообразный, ему ещё нужно отсидеть на карантине. Не вижу смысла. Александр Самонов нормально отыгрывает групповой этап, к нему какие могут быть вопросы? Я считаю, что в бой нужно идти с теми, кто был в начале, перед первой игрой», — приводит слова Николишина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне НХЛ Бобровский сыграл в 31 матче регулярного чемпионата и трёх встречах плей-офф.

Ранее стало известно, что Бобровский присоединится к сборной России по хоккею на ЧМ в Риге 29 мая.

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