Николишин назвал нецелесообразным вызов Бобровского в сборную России на ЧМ
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«Приезд Бобровского нецелесообразный, ему ещё нужно отсидеть на карантине. Не вижу смысла. Александр Самонов нормально отыгрывает групповой этап, к нему какие могут быть вопросы? Я считаю, что в бой нужно идти с теми, кто был в начале, перед первой игрой», — приводит слова Николишина «Чемпионат».
В нынешнем сезоне НХЛ Бобровский сыграл в 31 матче регулярного чемпионата и трёх встречах плей-офф.
Ранее стало известно, что Бобровский присоединится к сборной России по хоккею на ЧМ в Риге 29 мая.