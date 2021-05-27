Бобровский присоединится к сборной России по хоккею на ЧМ в Риге 29 мая
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Об этом сообщил глава штаба сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг, передаёт ТАСС.
32-летнему голкиперу предстоит отбыть обязательный карантин по приезде в Латвию, прежде чем он сможет играть за национальную команду.
В нынешнем сезоне НХЛ Бобровский сыграл в 31 матче регулярного чемпионата и трёх встречах плей-офф.
Ранее сообщалось, что 1 июня на матчи ЧМ по хоккею в Риге будут допускать зрителей.