С 1 июня на матчи ЧМ по хоккею в Риге будут допускать зрителей

Болельщики начиная с 1 июня смогут посетить матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.

Как сообщает LETA, соответствующее решение было принято правительством Латвии.

Отмечается, что присутствовать на матчах чемпионата мира смогут лица, которые минимум 14 дней назад прошли полный курс вакцинации от коронавируса, а также те, у которых прошло от 22 до 90 дней после получения первой дозы вакцины британско-шведской компании AstraZeneca или сразу же после получения второй дозы этого препарата, а также лица, которые уже переболели COVID-19.

Чемпионат мира по хоккею в Риге завершится 6 июня.

Ранее Рене Фазель прокомментировал результаты команд на чемпионате мира 2021 года в Риге.