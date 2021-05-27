С 1 июня на матчи ЧМ по хоккею в Риге будут допускать зрителей
- РИА Новости
Как сообщает LETA, соответствующее решение было принято правительством Латвии.
Отмечается, что присутствовать на матчах чемпионата мира смогут лица, которые минимум 14 дней назад прошли полный курс вакцинации от коронавируса, а также те, у которых прошло от 22 до 90 дней после получения первой дозы вакцины британско-шведской компании AstraZeneca или сразу же после получения второй дозы этого препарата, а также лица, которые уже переболели COVID-19.
Чемпионат мира по хоккею в Риге завершится 6 июня.
Ранее Рене Фазель прокомментировал результаты команд на чемпионате мира 2021 года в Риге.