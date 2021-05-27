Глава IIHF: топ-сборным очень сложно на ЧМ в Риге, и для меня это не сюрприз

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал результаты команд на чемпионате мира 2021 года в Риге.
Глава IIHF: топ-сборным очень сложно на ЧМ в Риге, и для меня это не сюрприз
  • © Tomi Hänninen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Не всё получается на чемпионате мира пока не только у сборной России. Чехия и Швеция вообще мучаются, как и многие другие сильные сборные. Так называемые слабые команды борются до последнего, буквально бьются на льду, их хоккеисты ложатся под шайбу. Это можно сказать, например, о сборной Германии, которая переиграла канадцев. Топ-сборным очень сложно на этом турнире, и для меня это не сюрприз», — приводит слова Фазеля РИА Новости.

Он отметил, что топ-сборные, такие как команды России, Чехии, Швеции и Канады, мучаются, потому что мотивация у соперников просто запредельная.

«Но впереди ещё несколько матчей на групповом этапе. Уверен, что к плей-офф ситуация изменится. Но очень интересно сейчас наблюдать, что у канадцев уже три поражения», — добавил глава IIHF.

Чемпионат мира по хоккею в Риге завершится 6 июня.

Ранее сообщалось, что Великобритания победила в основное время матча ЧМ по хоккею впервые за 59 лет.

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