Возрождение Швеции, 49 сейвов Бояркина и лидерство Йенсена в гонке бомбардиров: чем запомнился пятый день ЧМ по хоккею

Швеция одержала первую победу на чемпионате мира по хоккею в Риге, разгромив со счётом 7:0 Швейцарию. Дания взяла верх над Великобританией лишь в овертайме, а её лидер Никлас Йенсен с семью очками возглавил бомбардирскую гонку турнира. США победили Казахстан, несмотря на 49 сейвов Никиты Бояркина. Финляндия же одолела Норвегию, задействовав во взятии ворот соперника 13 игроков. Чем запомнился пятый соревновательный день турнира — в материале RT.

Первое очко британцев

В группе A первый матч дня провели сборные Дании и Великобритании. Два года назад их встреча закончилась разгромной победой скандинавов со счётом 9:0. В этот же раз они не были такими свирепыми и смогли выиграть только в овертайме, что позволило британцам набрать своё первое очко на турнире, чего на тот момент не добились ни Канада, ни Швеция.

Олимпийские чемпионы 1936 года начали удивлять уже в первые минуты игры, когда 32-летний защитник Бен О'Коннор открыл счёт. Благодаря этому голу сборная Великобритании впервые с 1951 года смогла забросить шайбу в трёх матчах чемпионата мира подряд. А ещё ей удалось впервые за 59 лет повести в основное время игры.

Продолжалось это не больше восьми минут, пока Никлас Йенсен не создал момент для Юлиана Якобсена. Вскоре датчане воспользовались первым удалением у соперника, и на этот раз отличился сам лидер датской сборной. Он забросил четвёртую шайбу на турнире, чего не добился пока ещё ни один другой хоккеист.

Во втором и третьем периодах датчане не были так активны у чужих ворот, как в первом — с их стороны было всего 11 бросков, и ни один не достиг цели. Британцы же продолжали надеяться на лучшее, пока на 57-й минуте Майк Хэммонд, поигравший в этом сезоне в Дании, не сравнял счёт после розыгрыша шайбы вместе с родившимся в Канаде Беном Лейком. Матч перешёл в овертайм, и в нём датчане всё-таки довели дело до победы. Последний гол оформил Маркус Лауридсен, которому ассистировал всё тот же Йенсен — он принял участие во всех шайбах сборной Дании в Латвии и лидирует в бомбардирской гонке турнира.

Разгромное возвращение Швеции

Сборная Швеции вскоре смогла обогнать Великобританию в турнирной таблице. «Тре Крунур» одержала свою первую победу на турнире над командой Швейцарии, учинив ей разгром со счётом 7:0. До этого скандинавы потерпели два поражения в основное время.

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Перед третьей встречей на турнире все новости вокруг Швеции были только негативными. Нападающий Карл Клингберг, забросивший две шайбы скандинавов из трёх, получил травму и был вынужден оставить соотечественников. На замену из-за океана рассчитывать не проходилось — нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём и Карл Хагелин в последний момент отказались ехать в Латвию. В итоге Клингберга пришлось заменить Йеспером Фрёденом, выступающим в чемпионате Швеции.

Но такая ситуация, когда хуже дела у команды уже быть не могут, наконец-то её взбодрила. Во встрече со Швейцарией шведы смогли выжать максимум из своих редких моментов и выиграть первый период со счётом 2:0. Отличились тот самый Фрёден и Адриан Кемпе, первым среди шведских энхаэловцев забросивший шайбу.

Почин Кемпе поддержал Виктор Олофссон по втором периоде, после чего вновь Фрёден своим дублем отправил швейцарского вратаря Леонардо Дженони досматривать матч со скамейки запасных. В последней 20-минутке шведы двумя голами уже не ограничивались и оформили сразу три. Это привело к самому тяжёлому поражению Швейцарии за последние 26 лет — в 1995 году их со счётом 0:8 разгромила сборная России.

Конец голевой серии Казахстана

Победная серия Казахстана прервалась в матче с США. Американская сборная выиграла с сухим счётом 3:0 и поднялась в зону плей-офф группы B, вытеснив оттуда как раз единственную азиатскую команду на чемпионате мира.

Первый период матча стал настоящим кошмаром для вратаря казахстанцев Никиты Бояркина. Хоккеисты США нанесли по его воротам 25 бросков — ни одна команда на этом турнире ещё не атаковала с такой интенсивностью. Но голкипер «Сарыарки» практически справился с предложенным ему испытанием и пропустил всего один раз после броска Адама Кленденинга, которому ассистировал Джейсон Робертсон — претендент на «Колдер Трофи» набрал уже четыре очка в трёх матчах.

Следующие два периода прошли практически одинаково. Американцы уже на второй минуте забрасывали Бояркину новую шайбу, после этого он отражал целый град новых бросков, а напарники не успевали поднять головы, чтобы хоть чем-то ответить. В итоге Казахстан потерпел поражение со счётом 0:3 и прервал свою 17-матчевую голевую серию в элитном дивизионе чемпионата мира — в последний раз его хоккеисты уходили со льда без заброшенной шайбы ещё в 2012 году в матче с Канадой. Бояркин закончил матч с 49 сейвами, которые его команде так и не пригодились.

Командная победа Финляндии

Во втором матче группы B сборная Финляндии нанесла поражение Норвегии со счётом 5:2. Она одержала вторую победу на турнире, что позволило сравняться по очкам с Латвией и подняться на третье место по итогам трёх туров.

Действующим чемпионам мира пришлось с самого начала отыгрываться — спустя полторы минуты после вбрасывания главный ветеран норвежского хоккея Матис Олимб забросил свою вторую шайбу на турнире. До конца периода то же самое сделал Ииро Пакаринен, реализовав лишь один из пяти бросков своей команды за все 20 минут.

После этого финны стали играть активнее и своё преимущество на льду быстро конвертировали в голы. Но при счёте 3:1 в их пользу норвежцы вновь побеспокоили Юхо Олкинуору и получили шанс на то, чтобы развернуть игру в свою пользу. Но вскоре после единственного за весь матч удаления финны вернули себе перевес в две шайбы, а затем и установили окончательный счёт. Интересно, что за весь матч никто из игроков Суоми не набрал больше одного балла — в таких результативных встречах подобное можно встретить крайне редко.