Дания в овертайме одолела Великобританию на ЧМ по хоккею
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 3:2.
В составе датской команды в основное время отличились Юлиан Якобсен и Никлас Йенсен, а победную шайбу в овертайме забросил Маркус Лауридсен. Британцы ответили голами Бена О'Коннора и Майка Хэммонда.
Таким образом, Великобритания потерпела третье поражение подряд со старта турнира, но смогла набрать первое очко на мировом первенстве. Дания в группе A теперь занимает четвёртое место с пятью очками.
26 мая датчане сыграют с Россией, а Великобритания в этот же день встретится с Белоруссией.
Ранее сообщалось, что сборная США по хоккею обыграла Казахстан на ЧМ-2021.