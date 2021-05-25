Дания в овертайме одолела Великобританию на ЧМ по хоккею

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Сборная Дании по хоккею в овертайме одержала победу над Великобританией в матче группового этапа чемпионата мира 2021 года в Риге.
Дания в овертайме одолела Великобританию на ЧМ по хоккею
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе датской команды в основное время отличились Юлиан Якобсен и Никлас Йенсен, а победную шайбу в овертайме забросил Маркус Лауридсен. Британцы ответили голами Бена О'Коннора и Майка Хэммонда.

Таким образом, Великобритания потерпела третье поражение подряд со старта турнира, но смогла набрать первое очко на мировом первенстве. Дания в группе A теперь занимает четвёртое место с пятью очками.

26 мая датчане сыграют с Россией, а Великобритания в этот же день встретится с Белоруссией.

Ранее сообщалось, что сборная США по хоккею обыграла Казахстан на ЧМ-2021.

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