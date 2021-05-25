Кожевников призвал выгнать рижское «Динамо» из КХЛ из-за скандала на ЧМ-2021

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников эмоционально высказался о замене флагов России и Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Риге.

«Бред полнейший, тошно на это смотреть. Да что мы говорим про этих козявок. Я и до этого говорил, что в Латвии будет что-то происходить. Подлецы они чистые, политику суют в спорт! Да выгнать рижское «Динамо» из КХЛ! И всё поснимать везде, чтобы их не было видно. Вот тогда они начнут что-то понимать», — цитирует Кожевникова «Чемпионат».

24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили флаг Белоруссии оппозиционным в месте, где висят флаги стран — участниц мирового хоккейного первенства. Кроме того, в городе заменили флаг России символикой Олимпийского комитета России.

Ранее в Министерстве спорта Белоруссии отреагировали на замену флага страны на ЧМ в Латвии.